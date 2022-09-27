Veysel Kaya yaşamını yitirdi

Kocaeli Sivaslılar Derneği ve İzmit Sanayi Sitesi'nin kurucularından olan, sanayi sitesinde oto elektrikçi olarak esnaflık yapmış Veysel Kaya, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi bugün (27 Eylül Salı) öğle namazına müteakip Fevziye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.