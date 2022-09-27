Hüseyin Erol, Kocaeli Huzurevi’nin isminin Olcay Ilıcalı olması çağrısında bulundu

İzmit Turgut Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan huzurevi binasının isminin ne olacağı tartışılmaya devam ediyor. İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol da huzurevinin isminin Kocaeli Huzurevi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kurucusu ve 26 yıl aralıksız başkanlığı yapan Olcay Ilıca’lının olması çağrısında bulundu.

“KOCAELİ HALKINA ŞİKAYET EDİYORUM”

Erol, konu hakkında Kocaeli Valisi'ni iktidar milletvekillerini iktidar partisi Kocaeli İl teşkilatını göreve davet ederken şu açıklamayı yaptı; "Yakın zamanda inşaatı tamamlanarak hizmete girecek olan Kocaeli Huzurevi’ne, oldu-bittiye getirerek, biz yaptık oldu mantığı ile kentimiz ile hiçbir bağı olmayan, İktidar partisine mensup geçmiş dönem bakanlarından, Güldal Akşit ( rahmetle anıyorum) ismini dayatmaya çalışanları, uzun yıllardan bu yana adı Kocaeli Huzurevi ile özdeşleşen, huzurevinin her santimetre karesinde emeği olan, Kocaeli Huzurevi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kurucusu ve 26 yıl aralıksız başkanlığı yapan rahmetli Olcay Ilıca’lının ismini görmezden gelenleri, hiç oralı olmayanları, yakışan ismin Olcay Ilıcalı olduğunu bilmelerine rağmen, Ankara’ya iletmekten çekinenleri, Kocaeli halkına şikayet ediyor ve esefle kınıyorum. Kocaeli Valimizi, iktidar milletvekillerini, konuyu bildikleri için bana randevu vermeyen iktidar partisi Kocaeli İl teşkilatını göreve davet ediyor, Kocaeli Huzuevi’ne Olcay Ilıcalı isminin verilmesini, İzmit halkının talebi olduğunu bir kez daha yineliyorum."