İş yerinde kaza geçirdi, hastanede hayatını kaybetti

Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi’nde oturan Efe Tur eski çalışanlarından 42 yaşındaki Sercan Kozma hayatını kaybetti. Çalıştığı iş yerinde geçirdiği kaza sonrasında İzmit SEKA Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sercan Kozma, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk babası Sercan Kozma’nın ani ölümü tüm sevenlerini ve Değirmendere’yi yasa boğdu. Kozma, bugün Değirmendere Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.