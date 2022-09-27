BBP’den Aygün’e ziyaret

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Kaan Şengil, BBP Derince İlçe Başkanı Fatih Ekmekçioğlu ve yönetim kurulu üyeleri önceki gün Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret etti. Cumhur İttifakı çatısı altında gönül birliği içerisinde çalışarak ilçeye hizmet ettiklerini belirten Başkan Aygün, konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.