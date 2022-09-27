KOVİAD, ‘Yeni Ekonomi Modeli’ söyleşisinde buluştu

Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği (KOVİAD) düzenlediği etkinlikler kapsamında geçtiğimiz hafta sonu ‘Yeni Ekonomi Modeli ve Türkiye Ekonomisine Etkileri’ konulu söyleşi programı düzenledi. Dernek Başkanı Harun Reşit Kocagöz ve yönetiminin ev sahipliğinde Kandıra Yolu üzerinde bulunan Elit Kafe Restaurant ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen kahvaltılı söyleşi programına üyelerin katılımı yoğun oldu. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden KOVİAD Disiplin Kurulu Üyesi Erdal Baykara'nın, ruhuna ithafen edilen duanın ardından başlayan program Başkan Kocagöz’ün konuşması ile devam etti.

“PANDEMİ BİZLERİ DE DERİNDEN ETKİLEDİ”

Prof. Dr. Ayhan Orhan’ın konuşmacı olarak katıldığı kahvaltılı söyleşi programına katılım sağlayan üyelere teşekkür eden Başkan Kocagöz, “Pandemi sürecinin ardından tüm dünya ülkelerini etkisi alına alan ekonomik sıkıntılar maalesef bizleri de derinden etkiledi. İş insanları olarak, devletimizin uygulamaya soktuğu ‘Yeni Ekonomi Modeli’ politikası bizleri yakından ilgilendirmekte. Bu anlamda KOÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Orhan hocamız ile bir program yapalım, bilgilenelim istedik. Güzel bir pazar sabahı bir arada kahvaltı yapmanın da ayrı bir güzelliğini hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

TOPLANTI VERİMLİ GEÇTİ

Prof. Dr. Ayhan Orhan’ın ‘Yeni Ekonomi Modeli ve Türkiye Ekonomisine Etkileri’ adlı söyleşisi ile bilgilenen KOVİAD üyeleri, verimli geçen toplantının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Program sonrası Prof. Dr. Ayhan Orhan’a Başkan Harun Reşit Kocagöz tarafından plaket takdim edildi.