Akburak: Çok çalışmaktan başka sermayemiz yok

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığını yürüten Lütfü Sever'in yerine Abdulkadir Üstünergetirildi. İl Gençlik Kolları’nın ev sahipliğinde dün Sekapark Cafe’de Kocaeli Gençlik Toplantısı düzenlendi.Toplantıya BTP Gençlik Kolları Genel Başkanı Fatih Akburak ve ekibi, BTP İl Başkanı Muharrem Can da katıldı.Toplantıda konuşan Gençlik Kolları Genel Başkanı Fatih Akburak,“Cumhuriyetimizin kurucusu, Türk milletini esaretten bağımsızlığa taşıyan büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürkve ebedi Genel Başkanımız Prof.Dr.Haydar Baş hocamız gençlere çok önem verirdi” dedi.

“NE MUTLU BİZLERE”

Akburak, “Mustafa Kemal Atatürk ne diyordu: ‘Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak!’ Ne mutlu bizlere ki, bu ülkenin, bu devletin, bu milletin bugününü ve yarınını, dününden ders çıkartarak dert edinen bir gençliğimiz, bir genç liderimiz Hüseyin Baş var.Çok çalışmaktan başka hiçbir sermayemiz yok”dedi. Önceki başkan Lütfü Sever’e çalışmalarından dolayıteşekkür ederek yeni başkanAbdülkadir Üstüner ile beraber bayrağı daha ileri taşıyacaklarını belirtti. İl Başkanı Muharrem Can da her iki başkana teşekkür edip başarılar diledi.