27 Eyl 2022 - 14:04- Gündem G: 27 Eyl 2022 - 14:05

YRP’den gençlere “İlk oyum Erbakan’a” broşürü
YRP’den gençlere “İlk oyum Erbakan’a” broşürü mask

Yeniden Refah Partisi (YRP) Gebze Gençlik Kolları Başkanı Cabir Bilikci ve yönetimi; Gebze’de çalmadık kapı, park,bahçe,sokak bırakmadan gençleri ziyaret ediyor ve partilerinin tanıtımını yapıyor. Park, bahçe ve sokaklarda gençlerle buluşan Bilikci, seçime hazır olduklarını belirterek ülkeye yeniden ikinci bir Erbakan’ın gelmesi için gençlere “İlk seçimim ve ilk oyum Erbakan’a”yazılı broşürleri dağıttı. Bilikci, “Fatih Erbakan’ı başkan yapacağız” dedi.

“KASA BAŞINDAKİLERLE BU İŞ DÜZELMEZ”

“Bizler, YRP olarak bilimsel, kalitesi yüksek gençler yetiştirirken aynı zamanda ahlaki değerleri yüksek gençler de yetiştirmek istiyoruz. Helal 4’ün de haram 5’ten büyük olduğunu öğretecek bir eğitim sistemiyle gençlerimizi yetiştirmek istiyoruz. İşsizlik problemi çok fazla. Diplomalı işsiz ordumuz var. Ne masa başındakilerle ne de kasa başındaki mevcut iktidarla bu iş düzelir. Bu ülkenin başına bir Erbakan daha gelmesi lazım. Erbakan hocamızın dönemindeki o bolluk bereketi, refahlı günleri yeniden yaşamak için meydana yeni bir Erbakan çıktı. İnşallah ilk seçimlerde de büyük bir sürpriz yapacağız” diye konuştu.
# eğitim

27 Eyl 2022 - 14:04 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.977.936 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

ELEMAN ARANIYOR

CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.

0262 335 45 03 TURUL MAKİNA

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DEVREN SATILIK

Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.

05458813005

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Kargo firmasında çalışacak, İzmit-Bekirpaşa-Derince  bölgesinde ikamet eden emekli şoförler  aranıyor.

05498085270

ELEMANLAR ARANIYOR

Çelik konst.  Fabrikamızda çalışacak ;  Yardımcı eleman alınacaktır.  (İş deneyim bilgisi olan ) Not: Körfez istikametinden servisimiz vardır...

0532 169 67 41  ARS ARITMA ÇELİK LTD.ŞTİ.

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Vali Yavuz, huzurevinde incelemelerde bulundu mask
Vali Yavuz, huzurevinde incelemelerde bulundu
YRP’den gençlere “İlk oyum Erbakan’a” broşürü mask
YRP’den gençlere “İlk oyum Erbakan’a” broşürü
Polat, 200 okul çantası dağıtıyor mask
Polat, 200 okul çantası dağıtıyor
KOVİAD, ‘Yeni Ekonomi Modeli’ söyleşisinde buluştu mask
KOVİAD, ‘Yeni Ekonomi Modeli’ söyleşisinde buluştu
İzmit Belediyesinin aronya fidanı desteği için başvurular başladı mask
İzmit Belediyesinin aronya fidanı desteği için başvurular başladı
Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kent ortaklığıyla oluşturulacak mask
Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kent ortaklığıyla oluşturulacak
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL