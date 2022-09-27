YRP’den gençlere “İlk oyum Erbakan’a” broşürü

Yeniden Refah Partisi (YRP) Gebze Gençlik Kolları Başkanı Cabir Bilikci ve yönetimi; Gebze’de çalmadık kapı, park,bahçe,sokak bırakmadan gençleri ziyaret ediyor ve partilerinin tanıtımını yapıyor. Park, bahçe ve sokaklarda gençlerle buluşan Bilikci, seçime hazır olduklarını belirterek ülkeye yeniden ikinci bir Erbakan’ın gelmesi için gençlere “İlk seçimim ve ilk oyum Erbakan’a”yazılı broşürleri dağıttı. Bilikci, “Fatih Erbakan’ı başkan yapacağız” dedi.

“KASA BAŞINDAKİLERLE BU İŞ DÜZELMEZ”

“Bizler, YRP olarak bilimsel, kalitesi yüksek gençler yetiştirirken aynı zamanda ahlaki değerleri yüksek gençler de yetiştirmek istiyoruz. Helal 4’ün de haram 5’ten büyük olduğunu öğretecek bir eğitim sistemiyle gençlerimizi yetiştirmek istiyoruz. İşsizlik problemi çok fazla. Diplomalı işsiz ordumuz var. Ne masa başındakilerle ne de kasa başındaki mevcut iktidarla bu iş düzelir. Bu ülkenin başına bir Erbakan daha gelmesi lazım. Erbakan hocamızın dönemindeki o bolluk bereketi, refahlı günleri yeniden yaşamak için meydana yeni bir Erbakan çıktı. İnşallah ilk seçimlerde de büyük bir sürpriz yapacağız” diye konuştu.