Polat, 200 okul çantası dağıtıyor

Her yıl çok sayıda üniversite öğrencisine burs veren ve belirlenen burs bedelini yıllık olarak öğrencilerin hesaplarına yatıran, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere nakit ve kırtasiye yardımı gerçekleştiren Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği (KÖGYAR-DER) Tugay Polat, bu yıl da destek faaliyetlerini sürdürüyor. KÖGYAR-DER Başkanı Tugay Polat tarafından hazırlanan yaklaşık 200 adet okul çantası, belirlenen kişilere verilmek üzere muhtarlara ve okul idarecilerine teslim ediliyor.

EŞİ İLE BİRLİKTE GİTTİ

Bu kapsamda Polat, geçtiğimiz günlerde Körfez Fatih Mahallesi Muhtarı Salih Yolcu, Hacı Osman Mahallesi Muhtarı Sami Zorlu ve Bir Damla Umut Derneği’ni ziyaret ederek çantaları teslim etti. Her iki muhtar da yapılan yardımlar dolayısıyla eğitim gönüllüsü Tugay Polat’a teşekkür etti. Öte yandan ziyaretleri sırasında Tugay Polat’a eşi Gülşen Polat da eşlik etti.