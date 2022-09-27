Vali Yavuz, huzurevinde incelemelerde bulundu

Vali Seddar Yavuz, İzmit Turgut Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan huzurevi binasında incelemelerde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Kamil Tüylüoğlu’nun eşlik ettiği incelemelerde Vali Yavuz, bir süre binayı gezerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Yapılan ziyarette açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, “İzmit Turgut Mahallesinde inşaatını Ekim ayında bitirip hizmete açmayı planladığımız huzurevinde incelemelerde bulunduk. 100 kapasiteli ve tek kişilik odalardan oluşan deniz manzaralı modern bir hizmeti daha bitirmemin gururunu yaşıyoruz. İlimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” dedi.