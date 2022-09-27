Kocaelispor - Ayvalıkgücü (Canlı anlatım)

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Maç başladı
Dk.3: Kocaelispor orta sahada rakibin yaşadığı anlaşmazlık sonucunda topu Cem ile kazandı. Topu taşıyan Cem ortadaki Yiğitali’ye gönderdi. Yiğitali’nin şutunda top kalenin sağından dışarı çıktı.
Dk.19: Kocaelispor rakip yarı sahanın ortalarından kazandığı serbest vuruşta, Atila hızlı şekilde kullandığı, Yiğitali ceza alanının rakibini çalımlayıp sol ayağıyla vurdu top üstten dışarı çıktı.
Dk.20: Ayvalıkgücü geliştirdiği atakta, defans arkasına sarkan Hami kaleci İsmet’le karşı karşıya kaldı. İsmet’in üzerinden yaptığı vuruş ağlarımıza gitti 0-1.
Dk.33: Ayvalıkgücü soldan kazandığı korner atışında yapılan ortada Alpay'ın kafasından seken topa Kemal vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.
Dk. 37: Yiğitali rakibinin yüzüne yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.
İlk yarı sona erdi...
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BELEDİYE DERİNCESPOR DOĞAL ÇİM STADYUMU - KOCAELİ
27.09.2022 - 15:00
ŞAHİN BERKER( Hakem)
ÜNAL DOĞRU(1. Yardımcı Hakem)
KEREM KALKAN(2. Yardımcı Hakem)
ASLAN GÖKHAN ÇELİK(Dördüncü Hakem)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.