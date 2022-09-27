Kocaelispor'un ilk 11'i açıklandı

KOCAELİSPOR:
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. ALPAY ÇELEBİ
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
7. CEM EKİNCİ
11. HAZARHAN KARACA
19. ATİLA TURAN
21. ANIL EMRE YILMAZ
41. YİĞİTALİ BAYRAK
45. MESUT CAN TUNALI
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK
71. YİĞİT CANGURU
Yedekler
24. EREN BİLEN
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
20. MEHMET SAK
22. BEDİRHAN YILDIZ
23. YAĞIZ GÜL
77. SAMED ALİ KAYA
88. FURKAN ULUDAŞ
91. AHMET HASAN GÖCEN
99. YUSUF EFE YAMAN
Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL
AYVALIKGÜCÜ
1. DENİZ ÇÖRTLEN
2. DAVUT BABUR
3. SAMET ÖNGER
5. POLAT GÜREN
21. HAKAN ÖZKAN
10. KEMAL AKBABA
11. ERTUĞRUL YILDIRIM
50. HAMİ BAYTAR
24. HAMİT KURT
61. BURAK ÖZBAKIR
66. SERGEN EKİNCİ
Yedekler
56. ABDÜLBEDİ KILIÇER
7. VEYSEL KARANİ ÜNAL
17. CELAL BAVER AYAZ
91. YUNUS EMRE AYDEMİR
8. TUGAY YILDIRIM
98. GÖKHAN HÜNER
99. YAHYA KEMAL BERBER
Teknik Sorumlu
MEHMET YIKILMAZDAĞ
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.