27 Eyl 2022 - 14:22- Spor G: 27 Eyl 2022 - 14:25

Kocaelispor'un ilk 11'i açıklandı

Kocaelispor'un, Ayvalıkgücü ile karşılaşacağı maçın ilk 11'i belli oldu
Kocaelispor'un ilk 11'i açıklandı mask

KOCAELİSPOR:

17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. ALPAY ÇELEBİ
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
7. CEM EKİNCİ
11. HAZARHAN KARACA
19. ATİLA TURAN
21. ANIL EMRE YILMAZ
41. YİĞİTALİ BAYRAK
45. MESUT CAN TUNALI
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK
71. YİĞİT CANGURU
Yedekler
24. EREN BİLEN
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
20. MEHMET SAK
22. BEDİRHAN YILDIZ
23. YAĞIZ GÜL
77. SAMED ALİ KAYA
88. FURKAN ULUDAŞ
91. AHMET HASAN GÖCEN
99. YUSUF EFE YAMAN
Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL

AYVALIKGÜCÜ

1. DENİZ ÇÖRTLEN
2. DAVUT BABUR
3. SAMET ÖNGER
5. POLAT GÜREN
21. HAKAN ÖZKAN
10. KEMAL AKBABA
11. ERTUĞRUL YILDIRIM
50. HAMİ BAYTAR
24. HAMİT KURT
61. BURAK ÖZBAKIR
66. SERGEN EKİNCİ
Yedekler
56. ABDÜLBEDİ KILIÇER
7. VEYSEL KARANİ ÜNAL
17. CELAL BAVER AYAZ
91. YUNUS EMRE AYDEMİR
8. TUGAY YILDIRIM
98. GÖKHAN HÜNER
99. YAHYA KEMAL BERBER
Teknik Sorumlu
MEHMET YIKILMAZDAĞ
# Deniz, Kocaelispor

27 Eyl 2022 - 14:22 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.977.936 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

ELEMAN ARANIYOR

CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.

0262 335 45 03 TURUL MAKİNA

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DEVREN SATILIK

Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.

05458813005

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Kargo firmasında çalışacak, İzmit-Bekirpaşa-Derince  bölgesinde ikamet eden emekli şoförler  aranıyor.

05498085270

ELEMANLAR ARANIYOR

Çelik konst.  Fabrikamızda çalışacak ;  Yardımcı eleman alınacaktır.  (İş deneyim bilgisi olan ) Not: Körfez istikametinden servisimiz vardır...

0532 169 67 41  ARS ARITMA ÇELİK LTD.ŞTİ.

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
2005’li Melih Polat GELİYOR! mask
2005’li Melih Polat GELİYOR!
Murat Aydın, SÜPER başkanlarla buluşuyor mask
Murat Aydın, SÜPER başkanlarla buluşuyor
70 ülkeden sporcunun katıldığı karate şampiyonasında madalyalar sahiplerini buldu mask
70 ülkeden sporcunun katıldığı karate şampiyonasında madalyalar sahiplerini buldu
Kupa zamanı! mask
Kupa zamanı!
Hereke’de hava GÜNEŞLİYDİ! “0-2” mask
Hereke’de hava GÜNEŞLİYDİ! “0-2”
Karatede şampiyonlar madalyalarını aldı mask
Karatede şampiyonlar madalyalarını aldı
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL