İzmit’te ulaşım sıkıntısı 7 bölgede devam ediyor

İzmit Köylerindeki bazı öğrenciler bu heyecandan yeni eğitim öğretim döneminden mahrum kalıyor. Kocaeli’de yaklaşık 12 bin öğrenci taşımalı eğitim ile öğrenim görürken İzmit’in köylerinde ikamet eden birçok öğrenci ulaşım sıkıntısı nedeni ile okullarına gidemiyor. 5 Eylülde eğitim öğretim döneminin başlamasına rağmen İzmit’in bazı bölgelerinde taşımalı eğitim için servis ihalesi yapılmadı. Servisçiler fiyatları düşük bulduğu için ihalelere katılmazken öğrenciler ve veliler büyük mağduriyet yaşıyor. Taşımalı eğitim krizinin yaşandığı köylerden biri olan Kabaoğlu Mahallesi sakinleri dün sorunlarını dillendirmek için Kocaeli Valiliği Yerleşkesinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gitti.

“TALİPLİ ÇIKMADIĞI İÇİN SIKINTI VAR”

Sorunlarını Şube müdürü Suat Günay’a aktaran veliler çözüm için talepte bulundular. Servis sıkıntısı sadece Kabaoğlu Mahallesi ile sınırlı değil. İzmit’in belli bölgelerinde problem devam ediyor. Süreç ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Suat Günay 7 güzergahta sıkıntı olduğunu ifade etti. Diğer ilçelerde sıkıntı olmadığını belirten Günay, “Milli Eğitim Müdürlüğü düzenli olarak ihaleye çıkıyor. İhalelere talipli çıkmadığı için sıkıntı var. Sürekli tekrarlamak zorunda kalıyoruz. 3-5 günde bir ihale tekrarlanıyor. İhale rakamlarını Bakanlık belirliyor. Yükselmesi söz konusu değil. Ekonomik durumlara göre bakanlık yeni bir fark belirler. Biz değiştirme yapamıyoruz. İlerde Bakanlık yeni bir düzenleme yaparsa ona uyum sağlarız” dedi.