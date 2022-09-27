27 Eyl 2022 - 14:26- Gündem G: 27 Eyl 2022 - 14:59

İzmit’te ulaşım sıkıntısı 7 bölgede devam ediyor

İzmit’in köylerinde taşımalı eğitim ile eğitim gören çocuklar servis ihalesinin sonuçlanmaması nedeni ile mağduriyet yaşıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Suat Günay 7 bölgede sıkıntı olduğunu ifade etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
İzmit’te ulaşım sıkıntısı 7 bölgede devam ediyor mask

İzmit Köylerindeki bazı öğrenciler bu heyecandan yeni eğitim öğretim döneminden mahrum kalıyor. Kocaeli’de yaklaşık 12 bin öğrenci taşımalı eğitim ile öğrenim görürken İzmit’in köylerinde ikamet eden birçok öğrenci ulaşım sıkıntısı nedeni ile okullarına gidemiyor. 5 Eylülde eğitim öğretim döneminin başlamasına rağmen İzmit’in bazı bölgelerinde taşımalı eğitim için servis ihalesi yapılmadı. Servisçiler fiyatları düşük bulduğu için ihalelere katılmazken öğrenciler ve veliler büyük mağduriyet yaşıyor. Taşımalı eğitim krizinin yaşandığı köylerden biri olan Kabaoğlu Mahallesi sakinleri dün sorunlarını dillendirmek için Kocaeli Valiliği Yerleşkesinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gitti.

“TALİPLİ ÇIKMADIĞI İÇİN SIKINTI VAR”

Sorunlarını Şube müdürü Suat Günay’a aktaran veliler çözüm için talepte bulundular. Servis sıkıntısı sadece Kabaoğlu Mahallesi ile sınırlı değil. İzmit’in belli bölgelerinde problem devam ediyor. Süreç ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Suat Günay 7 güzergahta sıkıntı olduğunu ifade etti. Diğer ilçelerde sıkıntı olmadığını belirten Günay, “Milli Eğitim Müdürlüğü düzenli olarak ihaleye çıkıyor. İhalelere talipli çıkmadığı için sıkıntı var. Sürekli tekrarlamak zorunda kalıyoruz. 3-5 günde bir ihale tekrarlanıyor. İhale rakamlarını Bakanlık belirliyor. Yükselmesi söz konusu değil. Ekonomik durumlara göre bakanlık yeni bir fark belirler. Biz değiştirme yapamıyoruz. İlerde Bakanlık yeni bir düzenleme yaparsa ona uyum sağlarız” dedi.
# ihale, eğitim, öğrenci

27 Eyl 2022 - 14:26 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Karamürselli - Karamürsel Ereğli arası tasima eğitim var .kesinlikle gereksiz lüzumsuz oradaki yiyici kooperatifi doyurmaya devam edin .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Eylül 15:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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