Denize düşen 5 askerden 1'i şehit oldu

Olay, saat 11.15 sıralarında Gölcük Donanma Komutanlığı’nda bulunan tersanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tersanede gemi boyayan 5 sözleşmeli er denize düştü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Askerlerden 3'ü hemen sudan çıkarılırken dibe dalan 2 asker ise güçlükle kurtarıldı. Askerler, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Askerlerden birinin ise şehit düştüğü öğrenildi.