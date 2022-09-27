27 Eyl 2022 - 14:59- Gündem G: 27 Eyl 2022 - 15:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka sayılarında artışlar olabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsü uyarısı... Koca, Avrupa'da vaka sayılarının yeniden artmaya başladığını belirterek, "Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artışlar olabilir" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka sayılarında artışlar olabilir mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla Ankara Onkoloji Hastanesi’nin kapanıp kapanmayacağı sorusu üzerine Koca, çarşamba günü Etlik Şehir Hastanesi’nin açılacağını ve Ankara’nın ikinci büyük hastane kompleksine kavuşacağını belirtti.

Koca, “Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji Hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız. Kapasite değişiklikleri olabilir, yenilenme çalışmaları olabilir ama hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Mevcut hastanelerimizin hiçbiri sağlık amacı dışında asla kullanılmayacak” diye konuştu.

COVID 19 ARTIK BİR KORKU UNSURU OLMAMALI

Koca, Covid-19 salgınından ne zaman çıkılacağına ilişkin soruyu yanıtlarken salgının henüz ortadan kalkmadığını ancak etkisini yitirdiğini söyledi. Türkiye’nin iki yıl önceye göre hastalıkta mücadelede çok önemli tecrübeler edindiğini kaydeden Koca, “Gerek aşı olma oranları gerek tedavide elde edilen başarı hastalığın etkisinin azalmasında etkili oldu” ifadelerini kullandı.

Dalgalı seyir izleyen hastalık nedeniyle belirli dönemlerde vaka sayılarında artış yaşandığını dile getiren Bakan Koca, “ Avrupa’da vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artışlar olabilir. Dediğim gibi artık Covid ile yaşamayı öğrendik. Önemli bir tedbirimiz de aşılar. İleri yaştaki tüm vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemli. Covid-19 artık bir korku unsuru olmamalı. Riskli gruplarda hatırlatma dozlarını ihmal etmememiz önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

Aşılama sayısında düşüş olup olmadığı konusunda ise Koca, birincil aşılamada çok yüksek oranlara ulaştıklarını bildirdi.

Vatandaşların bu konuda büyük hassasiyet gösterdiğini ve salgının yıkıcı etkisini bertaraf ettiklerini kaydeden Koca, şöyle devam etti:

KASIM-ARALIK ÖNCESİ HAZIRLIĞIMIZI YAPALIM

“Hatırlatma dozu aşılarında da bir sorun yok. İleri yaştaki vatandaşlarımız her zaman uyarılarımızı dikkate alarak aşılarını oldular. Riskli gruplardaki kişiler de hatırlatma dozlarını oluyorlar. Buradan bir kere daha çağrıda bulunayım. Risk grupları ve ileri yaştaki vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını ihmal etmesinler. Kasım-aralık öncesi hazırlığımızı yapalım, büyüklerimize bir an önce aşılarını tamamlatalım. Ben kendim de dahil olmak üzere bütün aileme TURKOVAC aşısı yaptırdım. Aşı etkilerini de yan etkilerini de merkezi olarak takip ediyoruz. Aşı yan etkilerine yönelik tedbir gerektirecek özel bir durum tespit edilmedi.”

YETERLİ MİKTARDA GRİP AŞISI MEVCUT

Grip aşısına ilişkin de Koca, “Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut.” dedi.

BAŞVURU SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Bakan Koca, “ Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru süreleri ne zaman bitiyor?” sorusuna da “Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru sayısı 7 bini geçti. Açtığımız açıktan atama kadrolarına başvuru süresi 29 Eylül Perşembe günü sona eriyor. Talebin yoğunlaşarak artacağını düşünüyoruz.” yanıtını verdi. 

# sağlık, Ankara, kamu, türkiye, Avrupa

27 Eyl 2022 - 14:59 - Gündem

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