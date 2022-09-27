Hürriyet sonunda yetkiyi aldı! Kredi yetkisi oy çokluğu ile geçti

İzmit Belediyesi Meclis hizmet araçlarının kiralanması yerine Devlet Malzeme Ofisi’nden daha uygun fiyata satın alınarak belediyenin mal sahibi olması için istediği kredi yetkisi talebi adına geçtiğimiz Belediye Başkanının çağrısı ile olağanüstü şekilde toplanmıştı. Başkan Hürriyet’in kredi talebi Cumhur İttifakı meclis üyelerinin çekimser kalması nedeni ile meclisten geçememişti. Araç yetkisinin bir kez daha verilmemesi sonrası İzmit Belediyesi araçsız kalma riski ile karşı karşıya kalmıştı. Riski göze alamayan Cumhur İttifakı İlçe Başkanları bir olağanüstü meclis talebinde daha bulunmuşlardı. Çağrı sonrası İzmit Belediyesi Eylül ayı olağanüstü meclisi bir kez daha toplandı. 2 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısına Cumhur İttifakı Meclis üyeleri eksik katılım gösterdi. Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri Mustafa Soydabaş, Nazmi Açıkgöz, Hüseyin Alyüz, Şener İnce, Erol Çalışkan, Ayhan Arpacı izin alarak meclise katılmadı.

OY ÇOKLUĞU İLE MECLİSTEN GEÇTİ

Millet İttifakı meclis üyelerinin tam kadro katılması sonrası araç alımı için başkana yetki verilmesi maddesi oy çokluğu ile meclisten geçti. Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri oylamaya katılmadı. Hizmet araçları olan taşıt ve iş makinası satın alınması ve Finansmanında kullanılmak üzere Mülkiyeti Belediyeye ait olan taşınmazların satışının yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi maddesinin Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi maddesi de oy birliği ile meclisten geçti.