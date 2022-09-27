27 Eyl 2022 - 17:22- Spor G: 27 Eyl 2022 - 17:25

Utanmak da erdemliktir! “1-4”

Erdem ÖVÜÇ
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Utanmak da erdemliktir! “1-4” mask
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Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında 3. Lig 3. Grup takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaştı. Derince Stadı’ndaki maçı 4-1 kaybeden Kocaelispor utanç verici şekilde kupaya veda etti. 

AMATÖR KÜMEDE YENMEZ

90 dakika boyunca dağınık ve rakibi küçümser bir şekilde sahada gezinen Kocaelispor, 20. dakikada amatör kümede yenmeyecek bir gol yedi. Savunma arkasına sarkan Hami kaleci İsmet’le karşı karşıya kaldı, bu futbolcu İsmet’in üzerinden yaptığı vuruş sonrası topu ağlara gönderdi.  Devre tek golle sona erdi. 

ÜST ÜSTE GOLLER

İkinci yarının başında Kocaelispor iki kez gole çok yaklaştı ancak Deniz gole izin vermedi.  57’de konuk ekip farkı 2’ye çıkardı. Alpay yaptığı basit hata sonrası topu kaptırdı. Ceza alanına gönderilen topu, Veysel kaleye gönderdi, savunmadan seken top ağlara gitti “0-2” Şok goller üst üste geldi. 65’te sol kanattaki Hakan Özkan çizgiye inip ortasını yaptı, Kemal Akbaba yaptığı kafa vuruşuyla topu soldan filelerle buluşturdu. “0-3”

REZALET

Kocaelispor 76’da farkı 2’ye indirdi. İlyas Kubilay'ın ceza alanını sol dışından yaptığı ortada hareketlenen Mertan kafa vuruşuyla fileleri gördü. “1-3” 89’da ise Veysel Karani sol kanattan ceza alanına doğru hareketlendi. Vuruşunda boşta kalan topu Baver Ayaz filelerle buluşturdu. “1-4” Maçta başka gol olmadı ve Kocaelispor sahasında Ayvalıkgücü’ne rezil edici bir skorla mağlup olarak kupaya erkenden veda etti. Kocaelispor cumartesi günü Balıkesirspor ile sezonun altıncı maçına çıkacak.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL

KOCAELİSPOR: 1

BELEDİYE DERİNCESPOR: 4

STAT: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı

HAKEMLER:  Şahin Berker**, Ünal Doğru**, Kerem Kalkan**

KOCAELİSPOR: İsmet ?, Alpay ?, Diogo ?, Cem Ekinci*, Hazarhan ? (Samed Ali* dk.59 *), Atila Turan*, Anıl Emre** (Yağız Gül* dk.46 *), Yiğitali Bayrak* (Yusuf Cihat** dk.68 *), Mesut Can* (İlyas Kubilay dk.59 *), Mertan*, Yiğit Canguru** (Yusuf Efe* dk.68 *)

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz Çörtlen***, Davut Babur****, Samet Önger ***, Polat Güren***, Kemal Akbaba*** (Celal Baver**dk.82), Ertuğrul** (Veysel Karani dk.46***), Hakan Özkan***, Hamit Kurt***, Hami Baytar***, Burak Özbakır**** (Gökhan Hüner dk.70**), Sergen Ekinci** (Tugay dk.46**)

GOLLER: Dk. 76 (Kocaelispor) Dk. 20: Hami, Dk. 57 Veysel Karani, Dk. 65 Kemal, Dk. 89 Celal Baver (Ayvalıkgücü)

SARI KARTLAR: Yiğitali (Kocaelispor), Yunus Emre (Ayvalıkgücü)

# Kocaelispor, türkiye, Deniz, Amatör

27 Eyl 2022 - 17:22 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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