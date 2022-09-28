28 Eyl 2022 - 23:59- Spor G: 28 Eyl 2022 - 11:23

Dev cimnastik tesisi yarın açılıyor!
Dev cimnastik tesisi yarın açılıyor! mask

Kocaeli Cimnastik Kulübü pandemiye rağmen inşa ettiği, jimnastik branşında ulusal ve uluslararası alanda antrenman yapılabilecek olan ve Türkiye’de özel tesisler alanında 2. sırada olan dev cimnastik salonunun resmi açılışını yarın (Cuma) gerçekleştirecek. 

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Saat 14.30’da Başiskele’de gerçekleşecek olan büyük açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Dünya Cimnastik Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, kent bürokrasisi, siyasiler, sivil toplum kuruluşları, partiler, sporcu aileleri, Kocaeli basını ve kanaat önderleri davet edildi…

ŞEREF DUYARIZ

Karşıyaka Mahallesi Latife Hanım Caddesi No: 10 Başiskele adresine yer alan cimnastik salonunun açılışı ile ilgili davette bulunan Kocaeli Cimnastik Kulübü Başkanı Tolga Havuç “Tüm sporların temeli olan cimnastik ailesi olarak 13 yıldır her zorluğa rağmen hayallerimizle inşa etmiş olduğumuz olimpik merkezlerimizin açılışına tüm halkımız davetlidir. Katılımlarınızdan şeref duyarız” diye konuştu.

 

# türkiye

28 Eyl 2022 - 23:59 - Spor

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