İzmit Belediyesi, Tüysüzler’de yol genişletme çalışmasıyla ulaşımı rahatlattı

İzmit Belediyesi, Tüysüzler Mahallesi Dalyan Sokak’ta başlattığı yol genişletme çalışmasını tamamladı. Ekipler, Dalyan Sokak’ta yolu 6 metre genişleterek bölgeyi daha konforlu ve güvenli hale getirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol vatandaşların kullanımına sunuldu.
350 METRE UZUNLUĞUNDA
Vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 350 metre uzunluğa sahip yolda 514 ton pmt ve 533 ton asfalt serimi yaparak çalışmaları tamamladı. Bölge halkı çalışmalardan dolayı İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.