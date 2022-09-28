28 Eyl 2022 - 13:57- Gündem G: 28 Eyl 2022 - 13:59

İzmit Belediyesi, Tüysüzler’de yol genişletme çalışmasıyla ulaşımı rahatlattı

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Tüysüzler Mahallesi Dalyan Sokak’ta başlattığı yol genişletme çalışmasını tamamlayarak ulaşımı kolaylaştırdı

İzmit Belediyesi, Tüysüzler’de yol genişletme çalışmasıyla ulaşımı rahatlattı mask
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İzmit Belediyesi, Tüysüzler Mahallesi Dalyan Sokak’ta başlattığı yol genişletme çalışmasını tamamladı. Ekipler, Dalyan Sokak’ta yolu 6 metre genişleterek bölgeyi daha konforlu ve güvenli hale getirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol vatandaşların kullanımına sunuldu. 


350 METRE UZUNLUĞUNDA

Vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 350 metre uzunluğa sahip yolda 514 ton pmt ve 533 ton asfalt serimi yaparak çalışmaları tamamladı. Bölge halkı çalışmalardan dolayı İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. 
# İzmit belediyesi

28 Eyl 2022 - 13:57 - Gündem

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