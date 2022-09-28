Hürriyet, Gölcük’te taziye ziyaretlerinde bulundu 

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük’te bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde yakınlarını kaybeden Deniz Evler Mahalle Muhtarı Adnan Usta, İcadiye Muhtarı Recep Acar ve Saraylı Mahalle Muhtarı Abdulkadir Aktaş’ın misafiri oldu. Usta, Acar ve Aktaş ailelerinin acılarını paylaşan Hürriyet, vefat edenlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu. Aileler de zor günlerinde yanlarında olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini ilettiler.