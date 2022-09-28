28 Eyl 2022 - 14:17- Asayiş G: 28 Eyl 2022 - 15:13

Sevgilisini öldürüp cesedini polise teslim eden şahsın cezası belli oldu

Kocaeli’de sevgilisini öldürdükten sonra cesedini ticari taksiyle polis merkezine götüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Sevgilisini öldürüp cesedini polise teslim eden şahsın cezası belli oldu mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, 28 Ekim 2021 tarihinde Gölcük’te meydana geldi. Ali Akbaba, taksiye binerek sevgilisi Seyhan Gözer’i işe bırakmak istedi. Araçta bir süre sohbet eden çift arasında bir anda tartışma yaşandı. Ali Akbaba, silahla sevgilisi Seyhan Gözer’i başından vurdu. Şoförü de tehdit ederek emniyete götürmesini isteyen Akbaba, hastaneye gitmesine de engel oldu. İçinde ceset bulunan taksi ile Gölcük ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen şahıs, kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. İlk olarak bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyetin bahçesine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Seyhan Gözer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ali Akbaba ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanığın, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Ali Akbaba, tanıklar ve Seyhan Gözer’in oğlu katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık, "Takdir mahkemenin" dedi.

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanık Ali Akbaba’nın Seyhan Gözer’i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Aynı zamanda mütalaada, sanığın cinayet anında taksiyi kullanan E.K.’yi silahla tehdit suçundan 5 yıl ve ateşli silahların kullanımına muhalefet suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası alması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

# Olay, sağlık

28 Eyl 2022 - 14:17 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.016.608 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

ELEMAN ARANIYOR

CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.

0262 335 45 03 TURUL MAKİNA

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DEVREN SATILIK

Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.

05458813005

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Kargo firmasında çalışacak, İzmit-Bekirpaşa-Derince  bölgesinde ikamet eden emekli şoförler  aranıyor.

05498085270

ELEMANLAR ARANIYOR

Çelik konst.  Fabrikamızda çalışacak ;  Yardımcı eleman alınacaktır.  (İş deneyim bilgisi olan ) Not: Körfez istikametinden servisimiz vardır...

0532 169 67 41  ARS ARITMA ÇELİK LTD.ŞTİ.

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
4 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı mask
4 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı
Binlerce gümrük kaçağı makaron ele geçirildi mask
Binlerce gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
Dolandırıcılıktan 6 ayrı yakalama emri vardı, tutuklandı mask
Dolandırıcılıktan 6 ayrı yakalama emri vardı, tutuklandı
Denize düşen 5 askerden 1'i şehit oldu mask
Denize düşen 5 askerden 1'i şehit oldu
İş yerinde kaza geçirdi, hastanede hayatını kaybetti mask
İş yerinde kaza geçirdi, hastanede hayatını kaybetti
Donanma Komutanlığında 5 asker denize düştü mask
Donanma Komutanlığında 5 asker denize düştü
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL