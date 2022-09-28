Balıkesirspor maçı Darıca Stadı’nda oynanacak

Kocaeli Stadı’nda zemin yenileme çalışmaları devam ederken yeşil siyahlılar diğer yandan da alternatif stat araştırması yapıyordu. Yalova Atatürk Stadı, pazar günü Yalova ekibinin maçı olduğu için olmadı, Düzce ve İstanbul’daki bazı statlarla ilgili de girişimler sonuçsuz oldu. Daha önce incelenen ve zeminin elverişsiz olduğu için düşünülmeyen Darıca Stadı’nda ise karar kılındı. Böylece Kocaelispor ile Balıkesirspor arasındaki maç cumartesi günü Darıca Stadı’nda oynanacak. Maçın saati daha sonra netleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.