Balıkesirspor maçı Darıca Stadı’nda oynanacak

Kocaeli Stadı’nda zemin yenileme çalışmaları devam ederken yeşil siyahlılar diğer yandan da alternatif stat araştırması yapıyordu. Yalova Atatürk Stadı, pazar günü Yalova ekibinin maçı olduğu için olmadı, Düzce ve İstanbul’daki bazı statlarla ilgili de girişimler sonuçsuz oldu. Daha önce incelenen ve zeminin elverişsiz olduğu için düşünülmeyen Darıca Stadı’nda ise karar kılındı. Böylece Kocaelispor ile Balıkesirspor arasındaki maç cumartesi günü Darıca Stadı’nda oynanacak. Maçın saati daha sonra netleşecek.