Yaşar: “Her şey biz başkanlarda bitiyor”

Diliskelesi Kulüp Başkanı Sinan Yaşar, Süper Amatör Lig kulüp başkanlarının toplantısında söz aldı ve “Başkanlar olarak paylaşımları biz yapalım. Futbol sahaları savaş alanı değildir” dedi
RİCA EDİYORUM
Yaşar “Murat Aydın başkanımız başınız sağ olsun. Yine ligimize adını veren Kazım Çakıroğlu’na da Allah’tan rahmet diliyorum. Centilmence bir lig olması temennisindeyim. Başkanlar olarak birbirimiz sever ve saygı gösterirsek futbolcular da bunlardan olumlu etkilenir. Şunu rica ediyorum. Her şey biz başkanlarda bitiyor ve paylaşımları da biz başkanlar belirlemeliyiz. “Spor kardeşlik” diyorsak ilişkilerimizi de ona göre ayarlamak zorundayız. Şu bir gerçek ki statlarımız savaş alanı değildir. Şimdiden tüm takımlara başarılar diliyorum. Kazasız, belasız bir sezon olsun” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.