28 Eyl 2022 - 15:09- Spor G: 28 Eyl 2022 - 15:10

Yaşar: “Her şey biz başkanlarda bitiyor”
Yaşar: “Her şey biz başkanlarda bitiyor” mask

Diliskelesi Kulüp Başkanı Sinan Yaşar, Süper Amatör Lig kulüp başkanlarının toplantısında söz aldı ve “Başkanlar olarak paylaşımları biz yapalım. Futbol sahaları savaş alanı değildir” dedi

RİCA EDİYORUM

Yaşar “Murat Aydın başkanımız başınız sağ olsun. Yine ligimize adını veren Kazım Çakıroğlu’na da Allah’tan rahmet diliyorum. Centilmence bir lig olması temennisindeyim. Başkanlar olarak birbirimiz sever ve saygı gösterirsek futbolcular da bunlardan olumlu etkilenir. Şunu rica ediyorum. Her şey biz başkanlarda bitiyor ve paylaşımları da biz başkanlar belirlemeliyiz. “Spor kardeşlik” diyorsak ilişkilerimizi de ona göre ayarlamak zorundayız. Şu bir gerçek ki statlarımız savaş alanı değildir. Şimdiden tüm takımlara başarılar diliyorum. Kazasız, belasız bir sezon olsun” dedi.
# Futbol, Amatör

28 Eyl 2022 - 15:09 - Spor

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