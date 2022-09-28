Amatör değişikliksiz olur mu hiç ?..

Amatör küme başladı, program değişiklikleri de art arda gelmeye başladı. Buna göre 2 Ekim Pazar günü Avni Kalkavan Stadı’nda saat 15.00’te oynanması gereken Çınarlı Spor-Gebze Beylikbağı Spor Süper Amatör Lig müsabakası, aynı gün Derince Suni Çim Stadında saat 17.30’da oynanacak. Aynı gün Avni Kalkavan Stadında saat 19.00’da oynanması gereken Derince Birlik Spor-Kandıra G.B Belediye Spor 1.Küme Lig müsabakası, aynı gün Derince Suni Çim Stadında saat 19.30’da oynanacak. 5 Ekim Çarşamba günü Avni Kalkavan’da saat 19.00’da oynanması gereken Derincespor A.Ş-Kocaeli Güneş Spor Süper Amatör Lig müsabakası ise aynı gün ve saatte Derince Suni Çim Stadında oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.