Amatör değişikliksiz olur mu hiç ?..

Amatör küme başladı, program değişiklikleri de art arda gelmeye başladı. Buna göre 2 Ekim Pazar günü Avni Kalkavan Stadı’nda saat 15.00’te oynanması gereken Çınarlı Spor-Gebze Beylikbağı Spor Süper Amatör Lig müsabakası, aynı gün Derince Suni Çim Stadında saat 17.30’da oynanacak. Aynı gün Avni Kalkavan Stadında saat 19.00’da oynanması gereken Derince Birlik Spor-Kandıra G.B Belediye Spor 1.Küme Lig müsabakası, aynı gün Derince Suni Çim Stadında saat 19.30’da oynanacak. 5 Ekim Çarşamba günü Avni Kalkavan’da saat 19.00’da oynanması gereken Derincespor A.Ş-Kocaeli Güneş Spor Süper Amatör Lig müsabakası ise aynı gün ve saatte Derince Suni Çim Stadında oynanacak.