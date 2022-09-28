28 Eyl 2022 - 15:11- Gündem G: 28 Eyl 2022 - 15:13

Yuvacık Barajı'nda sular çekilince ortaya çıktı

Başiskele ilçesinde, içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 35'lere düşünce havzasındaki köprü ortaya çıktı. Baraj gölünde bazı noktalarda ise toprağın çatladığı görüldü.
Yuvacık Barajı'nda sular çekilince ortaya çıktı mask
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Başiskele’deki 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda mevsim şartlarına bağlı olarak su seviyesi, yüzde 35 seviyesine kadar geriledi. Azalan su seviyesiyle köyleri birbirine bağlayan ve barajın yapılmasıyla sular altında kalan köprülerden biri gün yüzüne çıktı. Suyun çekildiği alanlarda da toprakta çatlaklar olduğu görüldü.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, 51 milyon metreküp kapasiteli barajda şu anda 17 milyon 780 bin metreküp su bulunuyor. Mevsimsel yağışlara bağlı olarak ilerleyen günlerde bu seviyenin artması bekleniyor. 

28 Eyl 2022 - 15:11 - Gündem

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