Doğal tarım ürünleri vatandaşlara dağıtıldı

Marmara Sanayici ve İşadamları Derneği (MARSİAD), 20 yıllık hayali olan ‘Doğal Tarım Geri Dönüşümlü Entegre Üretim Projesi’ni, Kartepe Kaymakamlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü, Kartepe İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ceva Lojistik tarafından verilen destekle hayata geçirdi. Bugün yapılan plaket takdimi ile destek veren kurum ve kuruluşlar onurlandırıldılar. Ata Tohumundan üretilen Doğal Tarım Ürünleri Sapanca yolu üzeri Tepetarla ışıkları Kartepe adresinde; Domates, salatalık, biber, patlıcan, kavun ve karpuz üretilmekte. Vatandaşlar gün içinde istedikleri zaman dalından doğal ürünleri toplayarak mutfaklarında tüketebileceklerdir.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Yaklaşık 20 yıldır mücadelesini verdiği Marmara Sanayici ve İşadamları Derneği (MARSİAD) projelerinin ilk ayağı olan Doğal Tarım Projesini hayata geçirme başarısını yakalayan dernek başkanı Bahri Odabaş, süreç içinde katkı sunan kurum ve kuruluşların temsilcilerine plaket takdim etti. Hayalini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayan Odabaş, hasat günüyle ilgili konuşma yaptı.

AFİYETLE TÜKETECEKLER

Odabaş yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Bugün, Kartepe Belediyemiz, Kaymakamlığımız kanalıyla belirlenen ihtiyaç sahibi insanlarımıza destek olması amacıyla ürünlerimizden maddi karşılık beklemeden faydalandırıyoruz. Gördüğünüz gibi Kartepe Belediyemizin tahsis ettiği otobüsle geldiler ve tarladan istedikleri ürünleri kendi elleriyle toplayarak evlerinde afiyetle tüketecekler.

KATKI VERENLERE TEŞEKKÜR

Bu mutlu günümüzde aramızda görmeyi arzu ettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı ve değerli eşlerini özel olarak davet ettik. Katılsalardı mutlu olurduk. Bugün yaşadığımız mutluluğu bize yaşatan, Kartepe ilçemizin eski ve yeni Kaymakamına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’a, Kartepe Belediyesi Başkanı Mustafa Kocaman’a, Kocaeli İl Tarım Müdürü Yüksel Çil’e, Kartepe İlçe Tarım Müdürü Ayhan Kan’a ve Ceva Lojistik temsilcisi Malik Hacıoğlu’na şükranlarımızı sunuyoruz.”

PROJENİN TÜRKİYE’YE YAYILMASI

Odabaş’ın ardından konuşan Kocaeli İl Tarım Müdürü Yüksel Çil, “Böyle projeler bizim en çok destek vermeyi arzuladığımız projeler” diyerek, başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Bize bu mutlu günü yaşatan başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz Tarım Bakanlığı olarak, pandemi sonrası dünyada yaşanan gıda krizine çözüm olacak bir projeyi ilimize kazandırdı. Bugünlere çok zor geldik. Mevzuatları aşmak bir dert, üreticiyi destekleyememek ayrı bir dert. Ama il olarak birlikte yürüttüğümüz süreçte engelleri aşarak bugünü yaşamaya vesile olan tüm destekçilere teşekkür ediyorum. Mevcut Tarım Bakanımızla önümüzdeki süreçte bu üretim projesinin tüm ülke geneline yayılması için elimizden gelen tüm olanakları seferber edeceğiz. Yeter ki önümüze böyle güzel projeler gelsin.” Katılımcılar Hasat ve Plaket Töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirdiler.