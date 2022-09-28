28 Eyl 2022 - 15:13- Gündem G: 28 Eyl 2022 - 15:16

Avrupa ve Asya arasında önemli bir geçiş koridoru olan Kocaeli, bu proje ile nefes alacak

Kocaeli'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türk Delegasyonu'nun desteğiyle "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SUMP)" hazırlandı. 2 milyon 87 bin 200 Euro maliyetin ayrıldığı ve 2024 yılında tamamlanması planlanan ulaşım planıyla; otomobil bağımlılığını azaltarak, trafik hacimlerini ve sıkışıklığını azaltmak, yaya ve bisikletli ulaşımın arttırılması gibi insan yaşamının kalitesini arttıracak temel ihtiyaçlara odaklanacak.
Avrupa ve Asya arasında önemli bir geçiş koridoru olan Kocaeli, bu proje ile nefes alacak mask

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrupa Birliği Türk Delegasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SUMP)" hazırlandı. Projenin tanıtım programı Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hıdalgo, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Uzmanı Serdar Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu Program Yürütücüsü Akif Türkel, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"GÜNÜMÜZDEKİ HAVA KİRLİLİĞİNİN ANA SORUMLUSU ULAŞTIRMA SEKTÖRÜDÜR"

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, programda yaptığı konuşmada, 'sürdürülebilirlik' kavramının önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Gündoğdu, "Sürdürülebilir kavramı, kendi ihtiyaçlarımızı gelecek nesillerin ihtiyaçlarına zarar vermeyecek şekilde karşılayabilmektir. Hem bizim hem de bizden sonra gelecek nesillerin hayat şartlarını korumaktır. Avrupa’nın sera gazı emisyonlarının 4’te 1’i ulaştırma sektöründen kaynaklanıyor. Günümüzdeki hava kirliliğinin ana sorumlusu ulaştırma sektörüdür. Özellikle karayolu taşımacılığı hava kirliliği konusunda açık ara öndedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılında Kocaeli Ana Ulaşım Planını onayladık. 2014 yılından günümüze rakamlarda değişiklikler oldu. O tarihte nüfus 1 milyon 649 bin. Bugüne geldiğimizde nüfusumuz 2 milyon 31 bin. Çalışan sayımız 2014 yılında 519 bin, şimdi ise 650 bin. Kentteki öğrenci sayımız 2014 yılında 408 bin iken bugün 505 bin. Araç sayısı 2014 yılında 205 bin iken şu anda araç sayısı 437 bine yükseldi. Yolculuk sayıları o tarihte 2 buçuk milyon. Şimdi ise 3.6 milyona çıkmış. Nüfus sayımız o günden bu güne yüzde 25 artmış. Araç sayımız ise yüzde 83 oranında artmış" dedi.

"PROJENİN TOPLAM BEDELİ 2 MİLYON 87 BİN 200 EURO"

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı çerçevesinde başlatılan projenin, 2024 yılının temmuz ayında tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Gündoğdu, "Projenin toplam bedeli 2 milyon 87 bin 200 Euro’dur. Bu bedelin yüzde 15’ini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karşılayacak, kalan 1.7 milyon Euro’sunu ise Avrupa Birliği tarafından karşılanacak. Trafik yoğunluğunu azaltmak istiyoruz. Yaya ve bisikletli kullanımı arttırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"BU, VATANDAŞA HİTAP ETMESİ GEREKEN BİR PLANDIR"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hıdalgo de, "Daha temiz hava ve hareketlilik için ulaşım sağlamak gerekiyor. İyi kalitede, iyi hayat sunmamız gerekiyor. Avrupa Birliği olarak, çok uzun ve kısa vadeli sıfır emisyon hedefiyle bunu yapmaya çalışıyoruz. Emisyonları ve iklimi etkileyen her şeyi düşürmemiz gerekiyor. AB, Sürdürülebilir Kentsel Planı gerçekleştirdi. Bunları genişletmeye çalışıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı ile beraber bu projeyi yürütüyoruz. Bu, vatandaşa hitap etmesi gereken bir plandır. Onların yaşam kalitesini artırmak gerekiyor. İklime daha az etki etmesi gerekir. Yol güvenliği de çok önemli" diye konuştu.

"BİR SÜRE SONRA İNSANLAR ARAÇLAR İÇİN VAR OLMAYA BAŞLADI"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmak için planlar hazırladıklarını kaydederek, "Mevzunun konusu sürdürülebilirlik. Yaşarken arkamızda bir şeyler bırakacağız. Çocuklarımıza, onlarında hayatlarını devam ettirmesi için uygun şartlar bırakmış olacağız. İnsanoğlu arabayı kullanmaya başladıktan sonra o dönemde azami hız 49 kilometreydi. O zamanın koşullarına bakarsanız bambaşka bir dünya görürsünüz. Sonra uzmanların kafası şöyle çalışmaya başladı; ’Biz araçları nasıl daha hızlı hareket ettiririz?’ Oysa araçlar insanlar içindi. Bir süre sonra insanlar araçlar için var olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"İNSAN HAREKETLİLİĞİNİ ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

İnsanların rahatlıkla yürüyebileceği ve bisiklete binebileceği alanların sayısını artırmaya çalıştıklarını belirten Büyükakın, "Araçları daha az kullanmaya, karbon emisyonunu azaltmaya bir alan açmaya çalışıyoruz. Her şeyi insan için yapıyoruz. İnsanların şehrin içinde yaşamalarına engel olacak şeyleri ortadan kaldırmaya yönelik planlamalar yapacağız. İnsan hareketliliğini arttırmayı hedefliyoruz. Bir yandan insan hareketliliğini arttırırken, diğer yandan da karbon emisyon değerlerini azaltılmasına katkı sağlayacak. Avrupa standarttın da bir şey yapıyoruz. Bunu yapan şehirler diğerlerinden öne geçecek. Şehrin geleceği için son derece önemli bir şey yapmış oluyoruz" sözlerine ekledi.

İNSAN YAŞAMININ KALİTESİ ARTIRILACAK

24 ay sürecek Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı; sürdürülebilir, adil, erişilebilir, entegre ve kapsayıcı bir ulaşım sistemi oluşturmak, otomobil bağımlılığını azaltarak, trafik hacimlerini ve sıkışıklığını azaltmak, yaya ve bisikletli ulaşımın arttırılması gibi insan yaşamının kalitesini artıracak temel ihtiyaçlara odaklanacak.

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28 Eyl 2022 - 15:13 - Gündem

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