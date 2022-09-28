Hürriyet: “Toplumsal baskı ile kerhen çekimser kalınan bir oylama”

İzmit Belediyesi Meclis hizmet araçlarının kiralanması yerine Devlet Malzeme Ofisi’nden daha uygun fiyata satın alınarak belediyenin mal sahibi olması için istediği kredi yetkisi talebi adına geçtiğimiz Belediye Başkanının çağrısı ile olağanüstü şekilde toplanmıştı. Başkan Hürriyet’in kredi talebi Cumhur İttifakı meclis üyelerinin çekimser kalması nedeni ile meclisten geçememişti. Araç yetkisinin bir kez daha verilmemesi sonrası İzmit Belediyesi araçsız kalma riski ile karşı karşıya kalmıştı. Riski göze alamayan Cumhur İttifakı İlçe Başkanları bir olağanüstü meclis talebinde daha bulundu. Çağrı sonrası İzmit Belediyesi Eylül ayı olağanüstü geçtiğimiz gün toplandı. 2 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısına Cumhur İttifakı Meclis üyeleri eksik katılım gösterdi. Araç alımı için başkana yetki verilmesi maddesi oy çokluğu ile meclisten geçti.

“FOTOKOPİ MAKİNALARI BİLE KİRALIKTI”

Toplantı sonrası İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bugün belediye binasında basın toplantısı düzenledi. İzmit Belediyesinin kredi yetkisi sonrası izleyeceği yol haritası hakkında bilgi vermek istediklerini ifade eden Hürriyet, önceki araç kiralama tartışmasına değindi. Tam 2 yıl önce bugün bir yola çıktıklarını ifade eden hürriyet, “Hizmet araçlarının satın alınması maddesini meclise sunmadan önce gelir gider hesabı yaptık. En büyük gider kalemlerimiz azaltmamız gerektiği kararını almıştık. En büyük gider araç kiralamaları olarak karşımıza çıktı. Çalıştığımız dersin sonunda kiralamaların büyük bir israf olduğunu yerine satın alınması gerektiği kararı aldık. Biz göreve geldiğimiz fotokopi makinaları bile kiralıktı.

5 AYDA 37 MİLYON ARTTI

2 sene önce bugün olduğu gibi hemen hayır dediler. Davamızda haklıydık. Kararlıydık bir kez daha meclise getirdik. Talebimizin bir kısmını alabildik. 27 Milyon kredi çektik. 27 Milyon 71 iş makinası ve kamyon aldık. O araçların bugünkü değeri en az 100 milyona yakın. Bugün o araçları kiralasaydık 4-5 milyon araç kirası ödemek zorunda olacaktık. Burada bütün muhalefet ilçe başkanların sesleniyorum. Bulunduğun ilçelerde belediyelerin kaç para kira ödediklerini sorun. Sonra bizim 27 milyona satın aldığımız araçlar ile kıyaslayın. 2 yıl geçti. Diğer alamadığımız araçlar için bir kere daha şansımızı deneyelim dedik. İlk satın alma süreçlerine Nisan ayında başladık. Çalışmaya başladığımızda 111 milyon bedel çıktı. Mayıs ayında meclise sunduk. Nisandan eylüle satın almak istediğimiz araçların değeri 148 milyon. Bunlar 5 ayda değişen rakamlar.

ÇOCUK OYUNCAĞINA DÖNDÜRDÜLER

Bu günümüz kurtarmak değil. Bizden sonra gelecek başkanlar da rahat edecek. Ben bu araçları başkanlığım bitince evime götürmeyeceğim. Bize karşı çıkanlara karşı haklı çıktık. Büyükşehir ile kıyasladılar. 40 milyona Büyükşehir araç kiralıyor dediler. O araçların 170 milyon liraya sonuçlandığını gördük. Oradaki ihaleyi kazanan firma bizim açık ihalemize de girdiler yine 40 milyon gibi bir teklif yok. Olağanüstü toplantıya davet ettik. Konudan alakasız insanların kafasını karıştırmaya yönelik konuşmalar yaptılar. Olağanüstü mecliste yetki istedik. Tuhaf bir şekilde çekimser kaldılar. İlginç bir hesap kitap yaptılar 2 gün sonra onlar çağrı yaptı. Çocuk oyuncağına döndürdüler. Dün yapılan mecliste yine çekimser kaldılar. Türlü türlü varyasyonlar yaptılar. El kaldırmaya bile cesaret edemeyen adamlar yine evet demediler. Satın almayı yine desteklemediler. Halkımız sürekli yanımızda oldu. Meclis üyelerine sürekli baskı yaptı. Dünkü sonuç bu baskının bir süreci. Toplumsal baskı ile kerhen çekimser kalınan bir oylamanın sonucuydu.

“125 MİLYON NE ZAMAN ONAYLAYACAK BİLMİYORUZ”

Meclis toplantısında kavga çıkarmak için uğraşıyorlar. Sonra kavgacısınız diyorlar. Dünkü yetkiden sonra aşmamız gereken bazı adımlar var. Bu konu hakkında milletimizi bilgilendirmek istiyoruz. Dün tarihi ile meclis kararımız var. Bugün itibari ile kaymakamlığa sunduk. Meclis kararlarının kaymakamlığa sunulması gerekiyor. Kaymakamlığın 7 gün süresi var. Bu süreyi kısaltmak için kendisi ile görüştüm. Gecikme konusunda sıkıtımız olduğunu ifade ettik. Kaymakam bey de sağolsun kaymakamlığa geçince bakacağım dedi. Onaylanırsa yarın kaymakamlık onayı verdiği an süreci bitirmiş olacağız. Sonrasında 2 gidilecek yol var. Bu krediyi kullanabilmemizi yolu bakanlığın onay vermesi. 46 milyon krediyi bakanlık onayı olmaksızın direk işlemlerine başlayabiliyoruz. Biz kararımız onaylandıktan sonra 30 Eylülde Çevre ve Şehircilik Bakanlığını onayına sunacağız. Bunun için valiliğe yazacağız. Bakan beyden randevu talep ettik. Gecikme konusunda durumumuzu anlatacağız. Randevu gününü beklerken yasal işlemleri başlatacağız. 125 milyon ne zaman onaylayacak bilmiyoruz. Onaylarsa İller Bankası süreci başlayacak. İller bankasında kredi almak kurum lehinedir. Bunları adım adım her gün haberleştirip yayınlayacağız.

“BİZİ BÜYÜK RAKAMLAR ÖDEMEYE MAHKÛM ETTİLER”

İkinci seçenek bakanlık sürecini beklemeksizin 46 milyonu her hâlükârda kullanabiliyoruz. 46 milyonluk kredi için iller bankası sürecini başlatıyoruz. İller bakasında da kendim bizzat gideceğim. Yazışma süreçlerini başlattık. İller Bankası ne zaman onaylayacak bilmiyoruz. Bunun için talepte bulunacağız. 2 yıl önce 27 milyon için başvurduğumuzda sadece 10 milyonunu vermişti. Kamu ve özel bankaların yüzde 3 buçuk faiz oranı var. İller bankasında onay gelirse Devlet Malzeme ofisine başvuru yapacağız. Alım için müracaatlarımız başlayacak. Bakanlık 125 milyon lirayı onaylarsa İller bankasına başvuracağız. Çok çetrefilli bir yol. Kolay bir süreç değil. Her geçen gün kamu zararı oluşuyor. 2 yıl önce 55 milyon verilseydi belediyenin çok büyük kazancı olacaktı. İzmit’i kaybetmenin hazımsızlığı ile bizi büyük rakamlar ödemeye mahkûm ettiler. Bugün ciddi bir kamu zararına sebebiyet verdiklerini duyurmak istiyorum. 2 yıl önce onaylansaydı tasarruf ettiğimiz rakamlar ile daha çok kamu hizmeti yapma imkanımız olacaktı.

“KREDİ ÇEKİYORUM, ÖDÜYORUM, BORÇ BIRAKMIYORUM”

Kiralama değil satın alma. Büyükşehir Belediyesi 3 milyona fotokopi makinası kiraladı. Biz kararlıyız. Yaptığımız hesaplamada haklıyız. AKP’li ve MHP’li arkadaşlar meclisten sonra ucuz bir üslupla, özellikle bankamatikçilerin açtığı internet siteleri ile saldırdılar. Biz bunlardan uzak olacağız. Bu seviyeye düşmeyeceğiz. Dertleri büyüttükleri firmalara kazandırmak değilse kiralamak yerine satın alsınlar. Cesaretleri varsa araçları satın alsınlar. Kim kiralamaya ne kadar ödedi çıkarsın. Üstüne borç da bırakmıyorum. Kredi çekiyorum aracı alıyorum borç da bırakmıyorum. Benden sonra geleceklere borç da bırakmıyorum. Kentimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.