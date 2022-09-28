Derinceli genç Muğla’da kazada hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre 45 YA 4149 plakalı tırı ile yük götüren Cevdet Aslan, bilinmeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu orta refüje çarparak devrildi. Kazaya jandarma ve sağlık ekipleri müdahale ederken Cevdet Aslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken genç adamın cenazesi akşam saatlerinde Derince’ye gönderildi. MHP İl Başkan yardımcısı Gürbüz Aslan’ın yeğeni ve Ülkü Ocakları yöneticilerinden Güray Aslan’ın kuzeni olan, evli ve 2 çocuk babası Cevdet Aslan yarın Derince’de toprağa verilecek.