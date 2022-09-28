TSM Sanatçısı Ahmet Özhan Cerrahi Tarikatı’nın yeni şeyhi oldu

1703 yılında Şeyh Nureddin Mehmed Cerrahi tarafından Bektaşilik’ten etkilenerek kurulan Cerrahi Tarikatı’nın son şeyhi avukat, mutasavvıf ve yazar Ömer Tuğrul İnançer, 4 Eylül 2022 tarihinde 76 yaşında vefat etmişti. Fatih Camii’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla büyük bir kalabalıkla kaldırılan cenazesi Nureddin Cerrahi Tekkesi’nde defnedilmişti. İnançer hayatını kaybedince yerine kimin geleceği merak konusuydu. Haberi, İnsicam dergisinin genel yayın yönetmeni Mustafa Özel duyurdu. Özel, tarikatın yeni postnişinin (şeyhinin) Türk Sanat Müziği Sanatçısı Ahmet Özhan olduğunu duyurdu.

17 YAŞINDAN BERİ TARİKATIN ÜYESİYMİŞ

Babasının askerliğini İzmit’te yaptığı ve bir dönem ailece Karamürsel’de yaşadığı bilinen Ahmet Özhan’ın 17 yaşından beri Cerrahi Tarikatı’na mensup olduğu öğrenildi. Özhan, İnançer’in olmadığı günlerde meşkleri yönetiyordu. İnançer ile 17 yaşındayken Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde tanıştığını söyleyen Ahmet Özhan bir röportajında, ilk andan itibaren ‘Hakk'a göçeceği zamana kadar’ hiç ayrılmadıklarını ifade etmişti.

AHMET ÖZHAN KİMDİR?

26 Ağustos 1950'de Şanlıurfa'da doğan Ahmet Özhan, 1960'lı yılların sonlarında İstanbul Belediye Konservatuvarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde müzik eğitimini tamamladı. Özhan'ın ilk profesyonel sahne deneyimi 1968 yılında Bebek Belediye Gazinosu'nda oldu. Özhan 1970'li ve 1980'li yılların popüler Türk müziği yorumcusu olarak tanındı. İlerleyen yıllarda plak çalışmalarının yanı sıra, sinema filmleri, televizyon dizi ve konserleri, radyo çalışmaları ile çeşitli televizyon kanallarının müzik programlarında solist ve sunucu olarak görev aldı. Birçok 45'lik, plak, kaset ve CD çalışmaları bulunan Ahmet Özhan, popüler ve klasik Türk müziğinin yanı sıra, 80'li yılların başından itibaren tasavvuf müziği çalışmalarına yöneldi. 1981-1991 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan Ahmet Özhan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun kuruluşunda yer aldı. 1998 yılında “devlet sanatçısı” unvanı alan Özhan, Mevlâna'yı anmak için Konya'da düzenlenen Şeb-i Aruz törenlerine de konuk sanatçı olarak katılıyor.

AHMET ÖZHAN, İZMİT VE KARAMÜRSEL

14-22 Mayıs 2022 tarihinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı’na konuk olarak katılan Oyuncu ve Sanatçı Ahmet Özhan, İzmit’ten söz edildiğinde kendisinin ve ailesinin aklında babalarının askerlik yaptığı yer olarak kaldığını belirtmişti. Sanatçı Özhan, “İzmit’ten babam ve ailemizle birlikte Kırklareli’ne taşındık. Rahmetli annemde tansiyon hastaydı. Bilirsiniz Kırklareli’de rakımı yüksek bir yer tansiyondan dolayı rahmetli annemin sık sık burnu kanardır. Babamın da bir asker arkadaşı vardı, kendisi de Karamürselli idi. Karamürsel de deniz kenarında ve deniz seviyesinde bir yer. Babamın o arkadaşı annemin de hastalığından dolayı babama diyor ki; sen de gel Karamürsel’e taşın. Daha sonra gelip Karamürsel’e taşındık” şeklinde konuşmuştu.

CERRAHİLİK NEDİR, KURUCUSU KİMDİR?

Cerrahilik, bir İslâm tarikatı. Halvetiyye'nin kolu olan Ramazaniyye'nin alt şubesi. Cerrahilik, adını kurucusu olan Nureddin Muhammed ibn-i Abdullah er-Rumi el-İstanbuli el-Cerrahi'den alır. 17’nci yüzyılın sonlarında kurulmuş olan Cerrahi tarikatı, eski İstanbul'un en yaygın tarikatlarından biriydi. Tarikatın kurucusunun sahabeden Ebu Ubeyde b. Cerrah neslinden geldiği veya İstanbul’un Cerrahpaşa semtinde doğduğu için “Cerrahi” nisbesini aldığı ve tarikatına da Cerrahiyye denildiği şeklindeki rivayetlerden ikincisinin doğru olduğu kabul edilir.

SON ŞEYH ÖMER TUĞRUL İNANÇER'Dİ

Avukat, mutasavvıf ve yazar Ömer Tuğrul İnançer, Fatih Karagümrük’teki Cerrahi Tekkesi’nin son postnişini (şeyhi) idi. Türk Tasavvuf Musikisi’ni Koruma ve Yayma Cemiyeti’nin yöneticisi de olan Ömer Tuğrul İnançer, 4 Eylül 2022'de 76 yaşında vefat etti. Fatih Camii’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla büyük bir kalabalıkla kaldırılan cenazesi Nureddin Cerrahi Tekkesi’nde defnedildi.

CERRAHİ TARİKATI’NIN TARİHİ

Kurucu Şeyh Nureddin Mehmed Cerrahi 1678’de Cerrahpaşa’da doğmuştur. Bu tarikatın Bektaşilikten etkilendiği söylenebilir; çünkü Şeyh Nureddin Cerrahi’nin icazet aldığı Ramazaniye tarikatı şeyhi Ali Köstendili, ruhani eğitimini Hacı Bektaş Veli aracılığıyla gerçekleştirmiştir. Aslında Nureddin Cerrahi’nin kendini tarikat kurucusu olarak gördüğünü belirten bir belge yoktur; hakkında bilinen şey tekke kurmuş ve öğrenciler yetiştirmiş olduğudur. Ölümünden sonra, müridlerinin başka tekkelere gitmesini önlemek isteyen taraftarlarınca ona tarikat kurucusu kimliği atfedilmiş olduğu düşünülmektedir. 1703 tarihinde kurulan Cerrahilik tarikatının sadrazam, kadı, müderris, asker, imam, hattat, zanaat erbabı, esnaf gibi çeşitli toplum kesimlerine mensup toplam 21 şeyhi olmuştur.

KAPATILMA KANUNUNA RAĞMEN VARLIĞINI SÜRDÜRDÜ

19. yy. ortalarından itibaren el yazmalarında Nureddin kutsallaştırılmış ve övülmüştür. Çünkü bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda reformlar gerçekleşir ve tarikatlar kitleleri yeniden kazanma çabasındadır. Cumhuriyet’in kuruluşu ile 30 Kasım 1925 tarihli “Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girdikten sonra tekke ve zaviyelerin kapatılmasına rağmen, Cerrahi tekkesi devam etmiştir. Kapatılma döneminin şeyhi İbrahim Fahreddin Efendi türbedar olmuş ve güç şartlarda tarikatı sürdürmüştür. Tekke günümüzde de varlığını sürdürmektedir. NPınar GÜL TARHAN

CERRAHİ TARİKATI’NDA ÜYELER

· İşi sadece dervişlik olan insanlar yoktur; günlük yaşamlarına devam ederler.

· Üç grup üyeden söz ediliyor:

1) Tarikat hiyerarşisi içinde ilerleyen

2) Şeyhe bey’at etmiş ama tarikat hiyerarşisi içinde ilerlemeyen

3) Şeyhe bey’at etmemiş.

· Tarikat üyeliği için Müslüman olmaktan başka bir ön şart yoktur. Üyenin ayrılma durumunda ise sosyal güvenlik mekanizmalarından ve grup ilişkisinden yoksun kalması söz konusudur.

· Tarikat üyelerini İstanbul’a yeni göç edenler değil, daha çok üst-orta, alt-orta sınıflar oluşturmaktadır.

· Tarikat içinde sosyo-ekonomik düzeye paralel olarak belirgin bir hiyerarşik yapı mevcuttur:

a) İÇ ELİT: Efendi-üyeler ilişkisini düzenleyen, maddi ve idari işler yapan, yemek, zikr organizasyonlarını yapan grup, saygın yaşlılar ve yüksek sosyoekonomik statülüler.

b) DERVİŞLER: Bey’at eden ve ilerleyen grup. Etkin değillerdir, sosyal güvenlik servislerinden yararlanırlar.

c) DİĞERLERİ: Bey’at eden, ilerlemeyen ya da bey’at etmeyip, zikre, dinsel toplantı ve yemeklere devam eden grup.

CERRAHİ TARİKATI’NA MENSUP ÜNLÜLER

Cerrahi tekkesinin müdavimleri arasında ünlü sanatçılar Mazhar Alanson, Gökhan Özoğuz, Sami Özer, Cem Karaca, Ali Taran, Uğur Pektaş, Hasan Kaçan bulunuyor.

CERRAHİ TEKKELERİNİN BULUNDUĞU YERLER

· Rumeli tekkeleri (Mora, Girit, Selanik, Yanbolu, Şumnu, Radoviç, Koçana, Üsküp, Tekirdağ, Edirne)

· Anadolu tekkeleri (Çanakkale-Ezine, Bursa, Manisa, Isparta)

· Ortadoğu ve Afrika tekkeleri (Musul, Kahire)

1950’LERDE İSTANBUL’DA BULUNAN 4 TEKKE

· Kasımpaşa-Kadiri

· Piyalepaşa-Rufai

· Karagümrük-Cerrahi

· Tophane-Kadiri

KAPATILMA KANUNU DÖNEMİNDEKİ CERRAHİ TEKKELERİ

30 Kasım 1925 tarihli “Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girdiğinde, İstanbul'da bulunan Cerrahi tekkeleri şunlardı:

• Arif Dede Tekkesi, Üsküdar, Mehmed Ağa Camii

• Çaylakzade Tekkesi, Nuruosmaniye

• Halil Nizameddin Tekkesi, Edirnekapı, Acıçeşme

• İplikçi Tekkesi, Otlukçu Yokuşu

• Karabaş Tekkesi, Rumelihisarı

• Karagöz Tekkesi, Silivrikapı

• Nureddin Cerrahi Tekkesi, Karagümrük (Asitane)

• Sertarikzade Tekkesi, Eyüpsultan Nişancası

• Sertarikzade Tekkesi, Fatih, Kumrulu Mescit yanı

• Şeyh Ali Tekkesi, Otlakçılar

• Tameşvar Tekkesi, Eyüpsultan

• Yağcızade (Balaban) Tekkesi, Üsküdar, Balaban İskelesi

• Yesarizade (Ordu Şeyhi) Tekkesi, Sofular

• Yıldız Dede Tekkesi, Bahçekapı, Yıldız Hamamı yanı

21 CERRAHİ ŞEYHİ VE YAŞADIKLARI DÖNEMLER (LİSTEYİ BLOKLAYALIM)

1) Nureddin Cerrahi (1678-1720)

2) Süleyman Veliyüddin Efendi (1673-1745)

3) Mehmet Hüsameddin Efendi (1675- 1754)

4) Sertarikzade Mehmet Emin Efendi (1686-1758)

5) Seyyid Abdülaziz Efendi (1700-1760)

6) Yahya Şerafeddin Efendi (1650-1770)

7) Abduşşekur Efendi (1686-1773)

8) İbrahim Efendi (1697-1779)

9) Morevi Mehmet Emin Efendi (1730-1794)

10) Abdurrahman Hilmi Efendi (1688-1800)

11) Mehmet Sadık Efendi (1738-1800)

12) Hâfız Mustafa Efendi (1715-1804)

13) Kadı Mehmet Efendi (1742-1805)

14) Mehmet Arif Dede (1747-1822)

15) Abdülaziz Zihni Efendi (1798-1853)

16) Yahya Galip Hayati Efendi (1832-1897)

17) Mehmet Rıza Yaşar Efendi (1845-1912)

18) İbrahim Fahreddin Efendi (1886-1966)

19) Muzaffer Ozak (1916-1985)

20) Safer Dal (1926-1999)

21) Ömer Tuğrul İnançer (1946-2022)

22) Ahmet Özhan (1950- …)