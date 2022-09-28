Promosyonda bankalar tekliflerini değiştirdi

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: “Maaşını taşımak isteyenler yeni promosyon yapılandırma talebi kabul edilmediği taktirde başka bankalardan teklif alıp emekli aylıklarını oraya taşıyabilirler. Burada yaşanan en büyük sıkıntı artan enflasyon karşısında kredi çekerek borçlanan milyonlarca emeklimizi bankalar promosyon ödemesi yapmamakta direniyor ve maaşlarını taşımalarına da engel oluyor.

EMEKLİ LEHİNE KARAR

Aslında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bu yönde emekli lehine verilmiş kararı var. Yargıtay Üst Kurulu emekli maaşlarının haczi kabil olmayan varlıklar sayması nedeniyle kredi çeken emeklinin maaşının teminat olarak değerlendirilmesini yerinde bulmamış ve emeklinin hesabına bir nevi kelepçe vurulmasını engelleyecek önemli ve emsal bir karar almıştır.

BANKALAR ŞİKAYET EDİLMELİ

Bu nedenle promosyon yapılandırmasını kabul etmeyen bankalara karşı emeklilerimizin banka ile yazılı iletişim kurarak olumsuz cevapla birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikayette bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca 30 Eylül’e kadar promosyon yapılandırmasından mahrum bırakılan ve böylelikle mağdur edilen emekliler hemen hemen tüm bankaların 30 Eylül’e kadar düzenledikleri kampanya kapsamında 7 bin 500 lira olan promosyon bedelini banka tarafından kendilerine ödenmesine karar verilmesini Tüketici Hakem Heyetleri’nden isteyebilirler.

‘30 EYLÜL’DEN SONRA DA MAAŞLARINI TAŞIYABİLİRLER

30 Eylül’den sonra da promosyon sözleşmesi yapan emeklilerimiz daha yüksek bir promosyon teklifi ile karşılaştıkları taktirde maaş aldıkları bankadan verilmiş olan promosyonu iade ederek daha yüksek bedel ödeyen bankaya maaşlarını taşıyabilirler. Yani 30 Eylül’de bankaların başlattığı kampanyalar bitecek şeklindeki açıklamalara rağmen 30 Eylül’den sonra da emeklilerin pazarlık şansı mevcuttur. 13 milyona yaklaşan emeklilerimizin bir bölümü henüz promosyon yararlanmasından istifade ettirilmemiştir.

DÜŞÜK PROMOSYON ÖDENMESİ

Bir diğer sıkıntı ise Anadolu’nun ücra kasabalarında fazla banka şubesi olmadığından o mahaldeki banka ile emeklinin pazarlık şansının azalmasıdır. Bu nedenle emekli promosyonunu belli noktaya taşımış bankaların tüm şubelerinde emeklilere ayrım yapılmaması gerektiğinden değişik banka şubeleri bulunmayan yerlerdeki tüketiciler kendilerine düşük promosyon ödenmesi halinde o bankanın diğer şubelerinde emeklilere ödenen en yüksek promosyon bedeli ile kendisine ödenen bedel arasındaki farkı Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak talep edebilirler.

KREDİ MEVDUAT HESABI

10 bin liraya kadar çıktı ama ek talepler oluyor. Örneğin 4 yıllık sözleşme, kredili mevduat hesabı açtırılması gibi ek talepler ve başka emeklilerin o bankaya getirilmesi gibi taleplerle verilen ücret yükseliyor. Bugün için somut olarak verilen ücretler yalın olarak 7 bin 500 liradır.”