İşte TOGG’un satışa sunulması beklenen fiyatı

En çok merak edilen konuların başında TOGG'un ilk etapta kaç adet ve kaç liradan satışa sunulacağı geliyor. TOGG'un SUV modelinin 60 bin Euro ile 70 bin Euro arasında değişeceği; ilk etapta 280 adet otomobil üretildiği öğrenildi. Fabrika tarafından paylaşılan son görüntüde çok sayıda elektrikli araç pistte deneme sürüşü yapıyor.
GERİ SAYIM BAŞLADI
TOGG otomobilleri için geri sayım başladı. Türkiye’nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Bursa Gemlik’teki kurulumu hızla devam ediyor. Açılışı 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak fabrikada araçların seri üretimine geçilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.