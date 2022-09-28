İşte TOGG’un satışa sunulması beklenen fiyatı

En çok merak edilen konuların başında TOGG'un ilk etapta kaç adet ve kaç liradan satışa sunulacağı geliyor. TOGG'un SUV modelinin 60 bin Euro ile 70 bin Euro arasında değişeceği; ilk etapta 280 adet otomobil üretildiği öğrenildi. Fabrika tarafından paylaşılan son görüntüde çok sayıda elektrikli araç pistte deneme sürüşü yapıyor.

GERİ SAYIM BAŞLADI

TOGG otomobilleri için geri sayım başladı. Türkiye’nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Bursa Gemlik’teki kurulumu hızla devam ediyor. Açılışı 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak fabrikada araçların seri üretimine geçilecek.