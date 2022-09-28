Maden güvenliğine ‘Kanada’ modeli

Bir grup gazeteciye konuşan Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu, “Sorumlu Madencilik İnisiyatifi” altında bir çalışma başlattıklarını belirterek, “4 temel ilke belirledik. ‘ Sağlık ve güvenlik’, ‘doğa ve ekosistem’, ‘sosyal diyalog ve yerel kalkınma’ ile ‘iş etiği ve şeffaflık’. İnsan ve çevreyi önceleyen bir anlayışla üretim yapmak istiyoruz. Çalışanların evden çıktığı andan eve döndüğü ana kadar olan süreçte sağlam ve sağlıklı olmasını sağlayacak bir yapı kurulmasını istiyoruz” dedi. (Milliyet)