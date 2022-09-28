28 Eyl 2022 - 15:51- Ekonomi G: 28 Eyl 2022 - 15:52

Maden güvenliğine ‘Kanada’ modeli

Madenlerin güvenlik açısından puanlanmasına dayanan bir sistemle, Kanada madencilik endüstrisinin madencilik ilkelerini kabul eden 10. ülke Türkiye olacak  

Maden güvenliğine ‘Kanada’ modeli mask

Bir grup gazeteciye konuşan Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu, “Sorumlu Madencilik İnisiyatifi” altında bir çalışma başlattıklarını belirterek, “4 temel ilke belirledik. ‘ Sağlık ve güvenlik’, ‘doğa ve ekosistem’, ‘sosyal diyalog ve yerel kalkınma’ ile ‘iş etiği ve şeffaflık’. İnsan ve çevreyi önceleyen bir anlayışla üretim yapmak istiyoruz. Çalışanların evden çıktığı andan eve döndüğü ana kadar olan süreçte sağlam ve sağlıklı olmasını sağlayacak bir yapı kurulmasını istiyoruz” dedi. (Milliyet)
# türkiye, sağlık

28 Eyl 2022 - 15:51 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.016.608 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sepaş Enerji, "Kadınlar için Harika İşyeri" unvanı kazandı mask
Sepaş Enerji, "Kadınlar için Harika İşyeri" unvanı kazandı
Besicilere 90 bin TL’lik destek mask
Besicilere 90 bin TL’lik destek
Yemek kartları kalkıyor mu? mask
Yemek kartları kalkıyor mu?
Maden güvenliğine ‘Kanada’ modeli mask
Maden güvenliğine ‘Kanada’ modeli
Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır?   mask
Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır?  
SEDAŞ’ın Next projesinde öğrenciler Sepaş’ı ziyaret etti mask
SEDAŞ’ın Next projesinde öğrenciler Sepaş’ı ziyaret etti
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL