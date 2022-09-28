Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır?  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı akabinde yapmış olduğu açıklamada prefabrik ev yapım yardımı hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu çerçevede, prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin liradan 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 70 bin liradan 200 bin liraya, ev onarım yardımını 25 bin liradan 75 bin liraya, öksüz-yetim yardımını 300 liradan 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 500 liradan 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 215 liradan 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 55 liradan 100 liraya yükselttik.” diye konuştu.

BARINMA YARDIMI

İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 75.000-TL, prefabrik ev yapımlarında 150.000-TL, betonarme ev yapımlarında 200.000-TL'ye kadar destek veriliyor. Barınma yardımı, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.

PREFABRİK KONUT YAPIMI

18 yaş üstü aile bireye verilen prefabrik konut yardımı için hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olmak gerekiyor. Barınma desteği içerisinde bulunan betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor.