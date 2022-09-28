Yemek kartları kalkıyor mu?

Yemek kartları milyonlarca çalışan tarafından hemen hemen her gün kullanılıyor. Vergi istisnasının kapsamın yemek kartı zorunluluğu kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Nakden ödenen yemek bedeli vergi istisnası kapsamına girecektir." dedi.