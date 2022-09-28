Kartepe 2.Çocuk Kitapları Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor  

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde ilki büyük ilgi gören Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı’nın 2’ncisi 30 Eylül – 09 Ekim tarihleri arasında Özdilek AVM otoparkında kapılarını açıyor. 50 yayın evinin katılacağı kitap fuarına ünlü yazarlar da söyleşileri ile zenginlik katılacak.

ÜNLÜ YAZARLAR GELİYOR

2.Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı’nda 30 Eylül Cuma günü Sıtkı Aslanhan saat 14.00, 01 Ekim Cumartesi günü Tuğba Coşkuner saat 16.00, 02 Ekim Pazar günü Dilek Cesur saat 16.00, 04 Ekim Salı günü Beyhan Budak saat 18.30, 05 Ekim Çarşamba günü Ayşegül Dede saat 14.00, 06 Ekim Perşembe günü Melih Tuğtağ saat 14.00, 07 Ekim Cuma günü Alişan Kapaklıkaya saat 14.00, 08 Ekim Cumartesi günü Sinan Yaşar saat 16.00 ve 09 Ekim Pazar günü Merve Gülcemal saat 16.00’da Kartepeli miniklerle bir araya gelecek.

HER GÜN FARKLI ETKİNLİK

30 Eylül Cuma günü saat 14.00’de açılışı yapılacak olan 2.Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı’nda Eski Moda Çocuk Grubu tarafından konser verilecek. Fuar boyunca Karagöz-Hacivat, meddah orta oyunları gösterilerinin yanı sıra akıl ve zeka oyunları gibi bir çok etkinlik fuarda çocuklarla birlikte gerçekleştirilecek. Kitap Kafe ile deneyimle tanışacaklar.

KİTAP KUMBARASI

Fuar boyunca kurulacak olan Kitap Kumbarası ile kitap bağışları toplanacak. Toplanan kitaplar ihtiyacı olan bir okula bağışlanacak.

ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZ

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bu yıl yapacağımız ikinci kitap fuarı ile gençlerimizin ufkunu daha ilerilere götürmeyi amaçlıyoruz. Kitap fuarımıza tüm hemşehrilerimizi çocuklarıyla birlikte bekliyoruz“ açıklamasında bulundu.