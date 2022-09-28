İzmit’te çiftçiye buğday tohumu desteği verilecek

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, İzmit kırsalında Yerel Buğday Tohumu Destekleme ve Buğday Verimliliğini Arttırma projesi kapsamında geçtiğimiz yıl çiftçiye verdiği yüzde 70 hibeli Nusrat cinsi buğday tohumu desteğine bu yıl da devam edecek. Ön başvuruların tamamlandığı Nusrat cinsi buğday tohumları Ekim ayında çiftçilere ulaştırılacak.
ÜRÜN 2 KAT ARTIYOR
Geçtiğimiz sezon 442 kişiye %70 hibeli olarak 100 kg olarak dağıtılan Nusrat buğday tohumuna talep bu sene 2 kat fazla oldu. Tohumluk fiyatlarının yükselmesi nedeniyle zor günler yaşayan çiftçilere bir nebze de olsa destek olmaya devam eden İzmit Belediyesi 870 çiftçiye yüzde 70 hibeli olarak buğday tohumu desteği verecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.