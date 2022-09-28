Piyasa değeri 2 milyon TL olan cep telefonları çalındı

Olay, 25 Eylül’de Çayırova’da bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden piyasa değeri 2 milyon 250 bin TL olan 119 akıllı cep telefonu çalındı. İş yeri yetkililerinin şikayeti üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayına karışan şüphelilerin M.F.Y., R.K., M.T. ve F.A. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda düşük fiyattan satılan 19 telefona İstanbul’da el konulurken, 100’ü ise satılmadan ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Hırsızlık anı kameraya yansıdı
Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin iş yerinin camını kırarak içeri girdiği, ardından poşete koyduğu telefonları çaldığı anlar yer aldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.