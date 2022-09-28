28 Eyl 2022 - 16:16- Asayiş G: 28 Eyl 2022 - 16:17

Piyasa değeri 2 milyon TL olan cep telefonları çalındı

Kocaeli’de bir iş yerinden piyasa değeri 2 milyon 450 bin TL olan 119 akıllı cep telefonu çalındı. Olaya ilişkin 4 şüpheli tutuklanırken, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Piyasa değeri 2 milyon TL olan cep telefonları çalındı mask
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Olay, 25 Eylül’de Çayırova’da bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden piyasa değeri 2 milyon 250 bin TL olan 119 akıllı cep telefonu çalındı. İş yeri yetkililerinin şikayeti üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayına karışan şüphelilerin M.F.Y., R.K., M.T. ve F.A. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda düşük fiyattan satılan 19 telefona İstanbul’da el konulurken, 100’ü ise satılmadan ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Hırsızlık anı kameraya yansıdı

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin iş yerinin camını kırarak içeri girdiği, ardından poşete koyduğu telefonları çaldığı anlar yer aldı.

# Olay, polis, Cep telefonu

28 Eyl 2022 - 16:16 İHA Kocaeli- Asayiş

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