28 Eyl 2022 - 20:00- Gündem G: 28 Eyl 2022 - 16:48

“Öğrencilerin ulaşım sıkıntısı İzmit’in 7 bölgesinde var”

İzmit’in köylerinde taşımalı eğitim ile okula giden çocuklar, servis ihalesinin sonuçlanmaması nedeniyle haftalardır mağduriyet yaşıyor. Önceki gün Kabaoğlu Mahallesi velileri ile görüşen İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, “İhalelere talipli çıkmıyor. İzmit’in 7 bölgesinde sıkıntı var” dedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
“Öğrencilerin ulaşım sıkıntısı İzmit’in 7 bölgesinde var” mask

İzmit’in köylerindeki bazı öğrenciler, yeni eğitim öğretim döneminden mahrum kalıyor. Kocaeli’de yaklaşık 12 bin öğrenci taşımalı eğitim ile öğrenim görürken İzmit’in köylerinde ikamet eden birçok öğrenci ulaşım sıkıntısı nedeniyle okullarına gidemiyor. 5 Eylül’de eğitim öğretim döneminin başlamasına rağmen İzmit’in bazı bölgelerinde taşımalı eğitim için servis ihalesi yapılmadı.

KABAOĞLU VELİLERİ DÜN VALİLİĞE GİTTİ

Servisçiler fiyatları düşük bulduğu için ihalelere katılmazken öğrenciler ve veliler büyük mağduriyet yaşıyor. Taşımalı eğitim krizinin yaşandığı köylerden biri olan Kabaoğlu Mahallesi’nin velileri önceki gün sorunlarını dillendirmek için Kocaeli Valiliği Yerleşkesi’nde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gitti.

SIKINTI KABAOĞLU İLE SINIRLI DEĞİL

Servis sıkıntısı sadece Kabaoğlu Mahallesi ile sınırlı değil. İzmit’in Üçtepeler, Sarıcalar ve Malta Mahallesi gibi belli bölgelerinde de problem devam ediyor. Önceki gün sorunlarını İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine aktaran veliler, çözüm için talepte bulundular. Süreç ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 7 güzergahta sıkıntı olduğunu ifade etti.

İHALE RAKAMLARINI BAKANLIK BELİRLİYOR”

Diğer ilçelerde sıkıntı olmadığını belirten yetkililer, “Milli Eğitim Müdürlüğü düzenli olarak ihaleye çıkıyor. İhalelere talipli çıkmadığı için sıkıntı var. Sürekli tekrarlamak zorunda kalıyoruz. 3-5 günde bir ihale tekrarlanıyor. İhale rakamlarını Bakanlık belirliyor. Yükselmesi söz konusu değil. Ekonomik durumlara göre bakanlık yeni bir fark belirler. Biz değiştirme yapamıyoruz. İlerde Bakanlık yeni bir düzenleme yaparsa ona uyum sağlarız” açıklamalarında bulundular. nSerhat GÜNEŞ

# öğrenci, eğitim, ihale

28 Eyl 2022 - 20:00 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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