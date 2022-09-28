İnşaatın çatısında çalışırken alt kata düştü!

Olay, İMES Organize Sanayi Bölgesi 3. Bulvarda bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın çatısında çalışan Sedat K., dengesini kaybederek boşluktan yaklaşık 5 metre yükseklikten alt kata düştü. Sedat K.’nin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeye alınan yaralı, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç ile binadan indirildi. Ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Sedat K.’nın, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.