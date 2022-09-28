28 Eyl 2022 - 20:26- Asayiş G: 28 Eyl 2022 - 20:27

İnşaatın çatısında çalışırken alt kata düştü!

Dilovası'nda inşaatın çatısında çalışırken boşluktan alt kata düşen işçi yaralandı.
İnşaatın çatısında çalışırken alt kata düştü! mask
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Olay, İMES Organize Sanayi Bölgesi 3. Bulvarda bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın çatısında çalışan Sedat K., dengesini kaybederek boşluktan yaklaşık 5 metre yükseklikten alt kata düştü. Sedat K.’nin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeye alınan yaralı, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç ile binadan indirildi. Ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Sedat K.’nın, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# jandarma, sağlık, Olay, Araç, yaralı

28 Eyl 2022 - 20:26 İHA Kocaeli- Asayiş

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