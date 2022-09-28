Vali Yavuz: Devletinize ve onu yönetenlere güvenin, endişe etmeyin

Makam toplantı salonunda düzenlenen Halk Günü programında, ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Seddar Yavuz, şikayet ve talepleri dinleyerek notlar aldı, taleplerin çözümü için kurum müdürlerine talimatlar verdi. Vatandaşların sıkıntılarını giderme noktasında bir takım önemli uygulamalar yaptıklarını belirten Vali Yavuz, "Devletimiz her daim sizin yanınızda. Devletinize ve onu yönetenlere güvenin, endişe etmeyin. Burada bulunan bütün kurum müdürlerimiz, sizin sorunlarınızı çözmek için var gücüyle çalışacak, sorunlarınıza çözüm üretecek" dedi. Programa ebeveynleriyle birlikte gelen çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.
Aynı zamanda Vali Yavuz, toplantının yanı sıra kendisini ziyarete gelen ve taleplerini ileten 15 vatandaşın da sorunlarını çözüme kavuşturdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.