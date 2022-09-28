28 Eyl 2022 - 20:27- Gündem G: 28 Eyl 2022 - 20:28

Vali Yavuz: Devletinize ve onu yönetenlere güvenin, endişe etmeyin

Halk Günü programında vatandaşların talepleri dinleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Devletimiz her daim sizin yanınızda. Devletinize ve onu yönetenlere güvenin, endişe etmeyin" dedi.
Vali Yavuz: Devletinize ve onu yönetenlere güvenin, endişe etmeyin mask
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Makam toplantı salonunda düzenlenen Halk Günü programında, ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Seddar Yavuz, şikayet ve talepleri dinleyerek notlar aldı, taleplerin çözümü için kurum müdürlerine talimatlar verdi. Vatandaşların sıkıntılarını giderme noktasında bir takım önemli uygulamalar yaptıklarını belirten Vali Yavuz, "Devletimiz her daim sizin yanınızda. Devletinize ve onu yönetenlere güvenin, endişe etmeyin. Burada bulunan bütün kurum müdürlerimiz, sizin sorunlarınızı çözmek için var gücüyle çalışacak, sorunlarınıza çözüm üretecek" dedi. Programa ebeveynleriyle birlikte gelen çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.

Aynı zamanda Vali Yavuz, toplantının yanı sıra kendisini ziyarete gelen ve taleplerini ileten 15 vatandaşın da sorunlarını çözüme kavuşturdu.
# takım

28 Eyl 2022 - 20:27 İHA Kocaeli- Gündem

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