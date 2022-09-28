28 Eyl 2022 - 20:27- Asayiş G: 28 Eyl 2022 - 20:28

Kocaeli’de terör örgütü şüphelisi yakalandı

Kocaeli’de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli’de terör örgütü şüphelisi yakalandı mask

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, yabancı uyruklu A.C.E.V.’nin geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgilere ulaşıldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından Gölcük’te yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
# polis

28 Eyl 2022 - 20:27 İHA Kocaeli- Asayiş

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