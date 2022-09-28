Olay, Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi Türker Sokak’ta unlu mamul üretimi yapan bir iş yeri içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şahıs eskiden çalıştığı iş yerine yerinde bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce iş yeri sahibi H.K. ile çalışan A.R.Ü. bıçakla yaralandı. Eski çalışan hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Eski çalıştığı yere geldi, iş yeri sahibi ve çalışanı yaraladı
Kocaeli’de bir şahıs, eski çalıştığı yere gelerek iş yeri sahibi ve bir çalışanı çıkan kavgada bıçakla yaraladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.