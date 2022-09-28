4 yaşındaki çocuğun acı ölümü

Olay, saat 17.15 sıralarında İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan yabancı uyruklu Hattap Yusuf Hamet’e (4), sürücüsü öğrenilemeyen 41 AFF 166 plakalı araç çarptı. 4 yaşındaki Hattap Yusuf ağır yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan aile, hastanede sinir krizi geçirdi.
Polis ekipleri, Hattap Yusuf Hamet’e çarparak ölümüne sebep olan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.