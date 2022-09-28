4 yaşında çocuğu ezen şahıs yakalandı

Olay, saat 17.15 sıralarında İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan yabancı uyruklu Hattap Yusuf Hamet’e (4), H.A. idaresindeki 41 AFF 166 plakalı araç çarptı. 4 yaşındaki Hattap Yusuf ağır yaralanırken sürücü ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan aile, hastanede sinir krizi geçirdi.
“Fark etmedim, o yüzden devam ettim”
Çalışmalar sonucunda sürücü Hayrettin A.(67) evinde yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda verdiği ifadesinde birini ezdiğini fark etmediğini bu yüzden devam edip gittiğini söylediği öğrenildi. Yenidoğan Mahalle Muhtarı Ergün Mencik konu ile ilgili "Sokakların darlığından ve kasis olmamasından dolayı bu işler kaçınılmaz oluyor. Bu sokaklar dar ve araçların çokça kullandığı bir sokak. Ben buranın muhtarıyım ne yazık ki buraya biri öldükten sonra bir şey yapmanın anlamı yok” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.