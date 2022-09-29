Çimlere fısıldayan adam

Kocaeli Stadı’nın zemin yenileme çalışmaları sürerken Kocaelispor bu süreci Derince Stadı’nda geçiriyor. Belediye Derincespor’un maçlarını oynadığı ve antrenmanlarını yaptığı stadın zemini ise tüm yoğunluğa, tüm malzeme sıkıntısına rağmen en iyi şekilde maç oynanmaya hazır hale getiriliyor. Yılların emektarı, usta çim bakımcısı Metin Olan, gecesini gündüzüne katıyor ve zemini futbol oynamaya elverişli hale getirmeye gayret ediyor. Metin Olan’a özellikle Kocaelispor Kulübü’nden bir teşekkür ve ya da teveccüh edilmesi gerekiyor.

BALIKESİR MAÇI DARICA’DA

Salı günü Kocaelispor’un Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynadığı kupa maçı, dünkü Belediye Derincespor – Amasyaspor kupa maçları ile birlikte cumartesi günkü Kocaelispor – Balıkesirspor ve pazar günkü Belediye Derincespor – Amasyaspor lig maçları bu statta oynanacak. Kocaelispor’un Balıkesir maçı Darıca Stadı’nda oynanacak. Balıkesirspor maçı da Derince Stadı’nda oynanacak gibi görünüyor.

KENDİ EKSİKLİĞİNİ ÇİMCİYE YÜKLEDİ

Kısacası 5 günde 3 maçın oynanacağı, aynı zamanda da antrenmanların yapıldığı Derince Stadı’nın zemini için dişini tırnağına takan Metin Olan’ın hakkını ödemek gerçekten kolay değil. Öte yandan Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül’ün, kupa maçının ardından Derinceli yetkilileri arayıp çim ile ilgili eleştiri de bulunması da büyük bir gaflet olarak değerlendirildi. 4-1’lik yenilginin sorumlusu Fırat Gül’ün işini gücünü bırakıp çimi bahane etmesinin akıl ve mantıkla anlatılabilir bir tarafı yok!