29 Eyl 2022 - 09:14- Gündem G: 29 Eyl 2022 - 09:24

Erdoğan "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna yanıt verdi

Temmuz ayında 5 bin 500 TL'ye yükseltilen asgari ücretin ardından milyonların gözü yılbaşında yapılacak olan zamma çevrilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında heyecan yaratan sözler sarf etti. Gazetecinin "Asgari ücret yılbaşında ne kadar olacak?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, herhangi bir rakam telaffuz etmezken "Hiç endişeniz olmasın" ifadesini kullandı.
Erdoğan "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna yanıt verdi mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtladığı sorular arasında asgari ücretle ilgili soru da vardı.

"2023'E ÇOK DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE GİRECEĞİZ"

Türkiye'nin 2023'e daha güçlü şekilde gireceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yapmış olduğumuz asgari ücret tespit rakamlarında son tespiti aralıkta yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, değerlendirmeleri yapıp yıl sonu itibarıyla adımları atacağız. 2023'e girerken çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz" dedi.

"RAKAM KONUSUNDA ENDİŞE OLMASIN"

Asgari ücret rakamı konusunda endişe olmaması gerektiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir defa tereddüt etmeden asgari ücreti yükseltirken, yapılan artışın maliyeti işverenin üzerine bırakmadık, onu da biz üzerimize aldık. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için önümüzdeki ay asıl tespiti yapacağız. Rakam konusunda hiç endişe edilmesin" ifadelerini kullandı.
# türkiye

29 Eyl 2022 - 09:14 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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erol demirbek Türk - hande fırat Türk-iş der demez lafı ağzına kapattı bırak şimdi TÜRK - iş i dedi. YOKSULLUK SINIRI 23500 TÜRK -İŞ e göre . Erdoğan söylenmesini istemedi .

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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