Yaklaşık 700 kişinin gezdiği turistlerin gözdesi

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ‘Kültür Turu’ projesi bu dönemde de tüm hızıyla devam ediyor. Kentimizin tarihi geçmişine adeta ışık tutan proje, okullar kadar Erasmus projesi kapsamında ilimize gelen yabancı konuklarında ilgi odağı haline geldi. Projeyle yabancı konuklar, 3 bin yıllık tarihi geçmişimize deyim yerindeyse şahitlik ediyor.

YABANCILARIN İLGİSİ

Bugüne kadar yaklaşık 700 kişinin katılım gösterdiği Kültür Turunun son iki programında yine Erasmus Projesiyle ilimize gelen Portekiz, İtalya ve Hollanda daha sonra ise İtalya, Polonya, Litvanya, Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen konuklar ağırlandı. Müdürlüğümüz rehberliğinde gerçekleşen tur, eşsiz manzarasıyla Tarihi Orhan Camii’nden başlayıp tarih koridoruyla devam etti.

DOLU DOLU GÜZERGAH

Kocaeli’yi adeta özetleyen güzergâhta; Nikomedia döneminden kalan şehir surlarının görülebildiği Karaburç, sivil mimarlığın zengin örnekleri ile anıtsal tescilli yapı Süleyman Paşa Hamamı, Akçakoca Meydanı, Akçakoca Dere Camisi, Selim Sırrı Paşa Konağı, Tarihi Kapanca Sokak, Atatürk Redif Müzesi, Kasr-ı Hümayun ve Saat Kulesi gezildi. Bol bol fotoğraf çektiren turistler tarihi yolculuğa hayran kaldıklarını ifade etti.