Nuket Özcan’dan, Başkent’te önemli ziyaretler

Türkiye’nin en büyük kadın girişimci kooperatifi haline gelen Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan, önceki gün Ankara’da çok önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Türkiye genelinde yüzlerce kadın girişimci ve üreticinin ulusal ve uluslararası pazara açılmasını sağlayan, markalaşma sürecinde önemli rol oynayan; Migros, Taze Direkt, Bahçeşehir Koleji, Tryp By Wyndham ve The Ness Otel gibi işletmelere tedarik zinciri oluşturarak istihdama ve ekonomiye katkı sunan Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği Başkanı Nuket Özcan önce eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu, ardından Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ile bir araya geldi. Birlik çatısı altında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Aksu ve Erkan’a bilgiler verdi. Aynı zamanda kadın girişimcilere desteklerinden dolayı Erkan’a plaket takdiminde bulundu. Başkan Özcan, “Bizleri çok sıcak karşılayan, kadın girişimcilerin her zaman yanında olduğunu özellikle belirten İçişleri eski Bakanımız Sayın Abdulkadir Aksu’ya ve Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ile yardımcısı Seçkin Cenkış Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Çok verimli, samimi görüşmeler gerçekleştirdik. Kadınlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.