Cüneyt Horozal’ın acı günü

Körfez ilçesinde ikamet eden NTV kameramanı Cüneyt Horozal’ın babası Emin Horozal (60) yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz pazartesi günü Derince Araştırma Hastanesi’nde geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisine devam edilen Emin Horozal, önceki gün fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Horozal yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Horozal’ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Körfez Mimar Sinan Camii’nde Körfez Kent Mezarlığında toprağa verilecek.