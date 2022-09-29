Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde denetimleri sıklaştırdı. 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda kantin denetimleri başlatan zabıta ekipleri, gıda mühendisi eşliğinde gıda sağlığı ve güvenliği, hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleriyle, okullarda satışı serbest ve yasak olan ürünlerin kontrollerini gerçekleştiriyor.
29 Eyl 2022 - 09:51- Gündem Güncelleme: 29 Eyl 2022 - 09:52
Gebze’de okul kantinleri denetleniyor
Gebze’de zabıta ekipleri ve gıda mühendisleri işbirliğinde okul kantinlerinde yapılan denetimlerde, hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, okullarda satışı serbest ve yasak olan ürünlerin kontrolleri yapılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.