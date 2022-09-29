29 Eyl 2022 - 09:51- Gündem

Gebze’de okul kantinleri denetleniyor

Gebze’de zabıta ekipleri ve gıda mühendisleri işbirliğinde okul kantinlerinde yapılan denetimlerde, hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, okullarda satışı serbest ve yasak olan ürünlerin kontrolleri yapılıyor.